Caso Alec Baldwin: Trabajadores se quejaron de seguridad en el set antes del fatal accidente

El diario Los Angeles Times publicó información reveladora sobre el Caso Alec Baldwin: Trabajadores se quejaron de la seguridad en el set horas antes del tiroteo.

De acuerdo con el periódico, fue el equipo de cámara de ‘Rust’, película que rodaba Alec Baldwin, el que denunciónlos riesgos de seguridad, lo que habría provocado su despido.

De hecho, la hoy occisa apoyaba las quejas y abogó por condiciones más seguras, revelaron personas involucradas en la película que Alec Baldwin no solo protagoniza, también produce.

Caso Alec Baldwin: ¿Cuáles eran las quejas de los trabajadores?

De acuerdo con testimonios recabados por Los Angeles Times, fueron los operadores de cámara y sus ayudantes quienes expresaron varias quejas por:

Las largas horas de trabajo

Los retrasos en el pago de sus salarios

Incumplir la promesa de pagarles habitaciones en hoteles cercanos al set de grabación

Los problemas de seguridad

Sobre esto último, un trabajador cuya identidad fue reservada, dijo al diario que se registraron dos fallos de disparo en la pistola de utilería el sábado 16 de octubre.

Agregó que la semana anterior se presentó un problema similar, además de que “hubo una grave falta de reuniones de seguridad en este set”.

Halyna Hutchins, la directora de fotografía asesinada por Alec Baldwin, habría pedido condiciones más seguras para los trabajadores

El informante destacó que incluso Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió luego que Alec Baldwin disparara la pistola de utilería, abogó por condiciones más seguras para su equipo.

En respuesta, los quejosos habrían sido sustituídos por trabajadores sin sindicato para seguir rodando sin contratiempos la película protagonizada por Alec Baldwin.

“Se estaban haciendo recortes, y trajeron a gente que no estaba sindicada para poder seguir rodando” Trabajador

En tanto, el diario The New York Post publicó que los nuevos trabajadores no tenían suficiente experiencia en el manejo de las armas.

Uno de ellos habría sido quien le dio la pistola a Alec Baldwin, señalándole que era seguro utilizarla.

Productores de la película de Alec Baldwin afirman que no hubo quejas oficiales por la seguridad

Ante los señalamientos, Rust Movie Productions LLC emitió un comunicado afirmando que “la seguridad de nuestro elenco y el equipo es la máxima prioridad de Rust Productions”.

La empresa negó tener quejas oficiales sobre la seguridad en el set de grabaciones y aseguró que continuará colaborando con las investigaciones.

“Aunque no tuvimos conocimiento de ninguna queja oficial sobre la seguridad de las armas o de la utilería en el set, llevaremos a cabo una revisión interna de nuestros procedimientos mientras la producción está detenida. Seguiremos cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y ofreceremos servicios de salud mental al reparto y al equipo durante este trágico momento” Trabajador

