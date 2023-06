Marvel Studios anunció que la película Capitán América 4 cambió de nombre, pues ya no llevará como subtítulo “New World Order”.

Marvel dio a conocer la noticia en la web, revelando el nuevo título y más detalles de Capitán América 4 que ahora protagonizará Anthony Mackie, de 44 años de edad.

Esto, luego de que Chris Evans -41 años de edad- dejara el papel de Steve Rogers o el Capitán América, que interpretó desde 2011 y hasta 2019.

¿Cuál es el nuevo nombre de la película Capitán América 4?

El martes 6 de junio, Marvel Studios reveló a través de redes sociales que la película Capitán América 4 ahora llevará como subtítulo Brave New World.

El anuncio de Capitán América 4, disponible en plataformas como Twitter e Instagram, incluyó una foto de Anthony Mackie y Harrison Ford en el set de la película.

Además, confirmó que la fecha de estreno de Capitán América: Brave New World se mantiene sin cambios; el viernes 3 de mayo de 2024.

Capitán América: Brave New World, la primera película del superhéroe con Anthony Mackie como protagonista

Fue en julio de 2022 cuando Marvel Studios anunció originalmente que Capitán América 4 llevaría como subtítulo “Nuevo orden mundial” y se estrenaría el 3 de mayo de 2024.

La fecha de lanzamiento permanece sin cambios para el recién titulado Brave New World, según el anuncio de Marvel.

En ‘Captain America: Brave New World’, Anthony Mackie hará su primera aparición como el primer Avenger.

Mackie comenzó en en Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como el superhéroe Falcon, que usa alas mecánicas para volar.

Además de tener control telepático y empático limitado sobre las aves.

Falcon y Winter Soldier (Marvel/Disney)

“Captain America: Brave New World” está dirigida por Julius Onah y coescrita por Malcolm Spellman, el creador de “The Falcon and the Winter Soldier”.

El elenco de Capitán América 4 incluye al experimentado Harrison Ford, en su debut en el UCM como Thaddeus “Thunderbolt” Ross, remplazando al difunto William Hurt.

En una charla con la revista Esquire el mes pasado, Harrison Ford dijo que se había divertido mucho filmando “Captain America: Brave New World” en el set de Atlanta.