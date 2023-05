Marvel ya se encuentra filmando Capitán América 4 (Captain America: New World Order), las primeras imágenes ya se filtraron y sorprenden con la presencia de Seth Rollins de la WWE.

En las fotos subidas por el fotógrafo Christopher Oquendo en su Twitter, podemos ver a Seth Rollins caracterizado como uno de los villanos de Marvel.

Además del ex-campeón de la WWE, las fotos también muestran a una actriz no identificada y al protagonista, Anthony Mackie, en su traje de Falcon/Capitán América.

De momento parece que todo marcha bien con Capitán América 4, a pesar de la huelga de escritores y los cambios recientes en Disney y Marvel.

¿A qué villano interpretará Seth Rollins en Capitán América 4?

Hasta donde se sabe, Capitán América 4 tendrá como antagonistas a la Serpent Society, así que es probable que Seth Rollins sea uno de ellos.

No queda claro a qué personaje interpretará el luchador de la WWE en Capitán América 4, aunque muchos fans y especialistas apuntan a que será King Cobra.

En los cómics, King Cobra es un asistente de laboratorio y luchador, el cual es mordido por una serpiente radiactiva, lo que le confiere habilidades parecidas al reptil.

Es inmune al veneno, tiene súper fuerza, agilidad y flexibilidad, además de reflejos aumentados.

Debido al trasfondo de luchador de King Cobra, fans consideran que el personaje empata muy bien con Seth Rollins.

King Cobra (Marvel)

Capitán América 4 habría hecho “spoiler” de Seth Rollins en WWE

Aunque la presencia de Seth Rollins en Capitán América 4 ha emocionado a la gente, los espectadores de WWE creen que esto les arruinó los próximos PPV y episodios del programa.

Actualmente Seth Rollins está en una historia en WWE tratando de conquistar el Campeonato Mundial de Peso Pesado, el cual disputará en contra de AJ Styles en Night of Champions.

No obstante, se sabe que cuando los luchadores andan en filmación, tienen pocas apariciones o casi no combaten, pues las productoras necesitan de su tiempo y no los quieren lesionados.

Al estar grabando Capitán América 4, es probable que Seth Rollins no gané el Campeonato Mundial de Peso Pesado, siendo AJ Styles el ganador; arruinando la sorpresa.

Habrá que esperar al finales de mayo para ver si Seth Rollins es campeón o Capitán América 4 nos hizo un posible spoiler.