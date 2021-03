Aaron Fisher será el primer ciudadano en empuñar el escudo del Capitán América y defender a las personas marginadas

Marvel ha presentado a su nuevo Capitán América, el cual será abiertamente gay y el primero en la historia de este personaje en el cómic ‘ The United States of Captain América #1 ’ que estará a la venta el próximo 2 de junio del 2021.

Este nuevo cómic presentará la reunión de los superhéroes que han pasado por el manto del Capitán América: Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker quienes intentarán buscar el legendario escudo que empuñó más de una vez Rogers que ha sido robado.

En su camino se encontrarán con un grupo que se hace llamar ‘Los Capitanes’ personas normales que asumen la identidad del Capitán América y, entre ellos estará Aaron Fisher, un nuevo Capitán América abiertamente gay y quien lucha por las personas marginadas.

Aaron Fisher se inspira en activistas, líderes y personas normales

En palabras de Joshua Trujillo -uno de los guionistas de este nuevo cómic-, Aaron Fisher se inspira en los héroes de la comunidad queer: líderes, activistas y gente común que lucha por los derechos de una vida mejor.

“Él representa a los oprimidos y olvidados. Espero que su historia de debut resuene entre los lectores y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes” Joshua Trujillo

Este nuevo cómic está escrito por Christopher Cantwell y dibujado por Dale Eaglesham; Trujillo, por su parte, se encargó de la historia y Jan Bazaldua del diseño del nuevo Capitán América abiertamente gay.

Esta nueva historia de Marvel pretende presentar al Capitán América como un símbolo de inspiración en Estados Unidos y el mundo, y cómo ha ayudado a las personas en sus diferentes realidades.

Se desconoce si Aaron Fisher llegará alguna vez a la pantalla grande o chica, pero de momento Disney+ está a menos de una semana de estreno para la nueva serie de Marvel Studios ‘ The Falcon and the Winter Soldier’.

En la nueva serie de Disney+, en donde Sam (Anthony Mackie) y Bucky (Sebastian Stan) lidiarán con la pérdida de Steve como Capitán América y tendrán que enfrentar juntos nuevas amenazas.