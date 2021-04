'Capitán América 4' seguirá los eventos de 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Tras el final de 'The Falcon and the Winter Soldier', Marvel confirmó la película de 'Capitán América 4', que estaría protagonizada por Sam Wilson. De acuerdo con The Hollywood Reporter, 'Capitán América 4' contará con un guión de Malcom Spellman y Dalan Musson, responsables de la serie de Falcon. Puedes leer: Chris Evans regresaría como Capitán América al MCU No hay detalles de quienes integrarán el elenco protagonista; sin embargo el medio insinúa el regreso de Anthony Mackie en el rol principal. Tampoco se descarta la aparición de Sebastian Stan como Bucky, Emily VanCamp como Sharon Carter y Wyatt Russel como John Walker/U.S. Agent. Dado que es un proyecto en pre-producción, aún no tiene una fecha tentativa de estreno, aunque se podría enmarcar dentro de la Fase 4 del MCU. 'The Falcon and the Winter Soldier' Disney Recomendamos: ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se terminó; sus fans reaccionan en redes Falcon ya fue el Capitán América en los cómics Falcon como el nuevo Capitán América es algo que ya se esperaba, tomando en cuenta que dicho personaje portó el escudo durante una época en cómics. Fue en 2012 cuando Steve Rogers decidió que Falcon fuera su reemplazo como Capitán América, luego de que comenzará a envejecer rápidamente. Sam Wilson portó el escudo del Cap durante varios años, estando presente en varias historias y eventos importantes como 'Original Sin' y 'Civil War II'. Falcon Capitán América Marvel Lee esto: ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y 'WandaVision' se van a los Premios Emmy 2021 Sin embargo, abandonó todo luego del regreso de Steve Rogers y un suceso con el héroe Rage, quien fue acusado de un crimen que no cometió. Wilson volvería a ser Falcon oficialmente en 2017, identidad que se mantiene hasta el día de hoy. Habrá que ver cómo desarrolla todo esto el MCU. Con información de The Hollywood Reporter.