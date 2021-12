‘Blue Beetle’ abandona HBO Max por estreno en cines para 2023; Warner Bros. hizo el anuncio oficial del nuevo estado de su proyecto.

‘Blue Beetle’ se estrenaría en salas de todo el mundo el 18 de agosto de 2023, algo que nadie esperaba, tomando en cuenta que parecía ser un filme de menor rango.

No obstante, parece que Warner Bros. le tiene mucha fe a ‘Blue Beetle’, pues de momento es la segunda película de DC fechada para 2023 junto a ‘Shazam! Fury of the Gods’.

Blue Beetle (DC Comics)

‘Blue Beetle’ fue anunciada en este 2021 como el segundo largometraje de DC para HBO Max, como parte de un mini-universo que iba a iniciar con ‘Batgirl’.

En ese momento también se dio a conocer que el director sería Ángel Manuel Soto, con Xolo Maridueña como el protagonista, conocido por su papel de Miguel en la serie ‘Cobra Kai’.

Ambas personalidades se mantienen dentro del proyecto de ‘Blue Beetle’, el único cambio hasta el momento es el formato en que se estrenará.

¿Qué pasará con ‘Batgirl’ tras el cambio de ‘Blue Beetle’?

Supuestamente, ‘Batgirl’ y ‘Blue Beetle’ formaban parte de la nueva estrategia de HBO Max y Warner Bros. con los personajes de DC, viendo la recepción que podrían tener fuera del cine.

Ambas películas iban a estar conectadas, con Jaime Reyes, Blue Beetle, apareciendo en el filme de Batgirl, para después dar paso a la producción individual del héroe.

Con el cambio de ‘Blue Beetle’ a estreno en cines, no se sabe muy bien si este plan se mantendrá o habrá un cambio en la estructura de ‘Batgirl’ o en la película del “Escarabajo Azul”.

Batgirl (dc comics)

Ya hemos visto actualmente que series y películas de superhéroes están ligadas, la muestra más clara en el caso de DC es ‘The Suicide Squad’ y ‘Peacemaker’; así que el plan original podría mantenerse.

Más aún porque ‘Batgirl’ se estrenaría antes que ‘Blue Beetle’; HBO Max tiene la intención de presentar a la nueva Barbara Gordon en algún punto de 2022.

Aunque claro, conociendo a Warner que no sabe qué hacer con DC, todo puede cambiar con ‘Blue Beetle’ y ‘Batgirl’ en los próximos meses.

Con información de The Wrap.