‘Aves de Presa’ tendría una segunda parte sin Harley Quinn; aunque se contaría con el regreso del resto del elenco y sería una continuación de la película de 2020.

De acuerdo con reportes, esta segunda parte de ‘Aves de Presa’ se centraría únicamente en el equipo, de ahí que Harley Quinn no esté en planes para aparecer.

Se tendría el regreso asegurado de Jurnee Smollett como Canario Negro para esta segunda entrega de ‘Aves de Presa’, también regresaría Mary Elizabeth Winstead y Rosie Perez.

Birds of Prey con Harley Quinn (Warner Bros.)

De momento no hay detalles de su trama, sólo que Batgirl estaría presente (no se sabe si sería la misma de la película de HBO Max) y Calculator sería el villano.

Con respecto a Margot Robbie y Harley Quinn, la actriz señaló hace poco que no sabía nada de una segunda parte de ‘Aves de Presa’.

Al parecer esto se debería no a que la película no estuviera en producción, sino que la nueva ‘Aves de Presa’ no requeriría a Harley Quinn en el protagónico.

‘Aves de Presa’ fue un fracaso en su estreno

‘Aves de Presa’ fue un fracaso en su estreno, con una taquilla menor a lo esperado, por ello se pensó que Warner Bros. cancelaría toda la franquicia.

No obstante, si los reportes son verdaderos, el estudio aún tendría algo de fe en todo lo relacionado a ‘Aves de Presa’; aunque ya no tanto en Harley Quinn.

Y es que una queja acerca de la primera ‘Aves de Presa’ es que parecía dos películas comprimidas en una, pues no había una justificación real a la alianza entre Harley y las demás.

Harley Quinn en Birds of Prey (Warner Bros.)

En su momento se dijo que hubiera sido mejor hacer una película sobre la emancipación de Harley Quinn y otra dedicada únicamente a las ‘Aves de Presa’.

Warner Bros. pensó que Harley Quinn sería un imán taquillero; sin embargo, no pudo replicar lo sucedido en ‘Suicide Squad’ de 2016 con ‘Aves de Presa’.

Aunque hay que señalar que la taquilla de ‘Aves de Presa’ también se vio un poco afectada por el inicio de la pandemia de Covid-19.

Con información de The Hashtag Show.