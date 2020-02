¿Adiós Margot Robbie? Warner Bros. podría presentar una nueva Harley Quinn

De acuerdo con reportes, Warner Bros. estaría planeando introducir una nueva versión de Harley Quinn, que no sería interpretada por Margot Robbie.

Porque las cosas con las películas de DC Comics siempre pueden ser más complicadas, reportes indican que Warner Bros. estaría pensando introducir una nueva versión de Harley Quinn en las próximas películas de Batman.

Harley Quinn Warner Bros.

De acuerdo con We Got This Covered, si 'The Batman' de Matt Reeves es un éxito, se planea estrenar otras dos películas, en ellas se presentarían más villanos del Hombre Murciélago; Harley sería una de las novedades, aunque no contaría con la interpretación de Margot Robbie.

Esto podría ser un indicativo de la separación entre este "universo de Batman" y el resto de películas de DC, como sucediera con 'Joker' de 2019, que no tiene nada que ver con el proyecto a gran escala de Warner, siendo una producción de menor presupuesto.

La Harley Quinn de Margot Robbie aparecerá en 'The Suicide Squad'

No sabemos que tan cierto sea este rumor, aunque We Got This Covered tiene fama de acertar cuando se da esta información; aún así, la Harley Quinn de Margot Robbie aún tiene una aparición más en esta nueva etapa del DCEU, con 'The Suicide Squad' de James Gunn.

La película aún esta en filmación, aunque ya se pudieron ver algunas imágenes de la apariencia que tendrá Harley en el filme; en otras palabras, aún tenemos a la Doctora Quinzel "clásica" para rato. Además no se puede descartar una posible secuela de 'Aves de Presa'.

Harley Warner Bros.

Si bien el más reciente filme de DC no tuvo un buen primer fin de semana, en días subsecuentes tuvo un renacimiento alcanzando los 145 millones de dólares a nivel mundial, con lo que ya superó sus costos de producción por casi el doble.

Si logra hacer otros 100 millones, Warner podría darle luz verde a una segunda parte; curiosamente, la película ha funcionado mejor con el público de mercados internacionales, siendo México su mejor territorio; mientras que en Estados Unidos se mantiene por debajo de la expectativa.

Con información de We Got This Covered.