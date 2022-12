La película Avatar 2 de James Cameron ya tiene calificación en Rotten Tomatoes y la crítica está reconociéndola por ser una obra audiovisual “asombrosa”.

Todo parece indicar que la secuela del planeta Pandora, Avatar 2: El camino del agua, ha conseguido la recepción esperada por parte de las audiencias que la han visto en la pantalla grande.

Así lo deja en claro el porcentaje alto que obtuvo en Rotten Tomatoes, plataforma web estadounidense donde se recopilan criticas sobre el cine y la televisión.

Avatar 2 no se ha estrenado, pero sí su versión pirata y fea

Avatar 2 logró su “certificado de frescura” en Rotten Tomatoes con un 80 por ciento de comentarios (270, hasta el momento) por parte de la críticas especializada.

Además la secuela de James Cameron que protagoniza Sam Worthington y Zoe Saldana consiguió un 94 por ciento de calificación de las audiencias, que ya la puntuó en Rotten Tomatoes en más de mil ocasiones.

Convirtiendo así a Avatar 2 en una cinta con grandes números, lo cual podría significar una buena recaudación en taquilla, que es lo que más espera su director.

Esto porque Avatar 2: El camino del agua es una apuesta arriesgada debido a su costo de producción 250 millones de dólares (más de 4 mil 800 mdp), y lo que debe recaudar en taquilla (38 mil millones de pesos) para ser rentable.

En Rotten Tomatoes se puede leer cuáles son los aciertos y defectos que tiene la película Avatar 2 que apenas tendrá su primer fin de semana en salas de cine.

Narrativamente, podría ser algo bastante estándar, pero visualmente hablando, Avatar: The Way of Water es una experiencia asombrosamente inmersiva

Rotten Tomatoes