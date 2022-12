Avatar 2: El Camino del Agua se estrena este miércoles 14 de diciembre en México, es por ello que los fans ya se están preparando para ver esta esperada continuación.

Sin embargo, ha comenzado a rondar una pregunta a su alrededor, porqué el momento en que se estrena Avatar 2 es muy diferente al de hace 13 años.

Pues en esa época no había lo que ahora conocemos como “escenas post-créditos”, de ahí que muchos se pregunten si esta nueva entrega se sumará a esa tendencia.

Sin darte spoilers, a continuación te diremos si El Camino del Agua incluye escenas post-créditos.

Avatar 2 (20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

¿Hay escenas post-créditos en Avatar 2: El Camino del Agua?

Vayamos rápido con la respuesta: NO, Avatar 2: El Camino del Agua no tiene ninguna escena post-créditos, ni siquiera al final de todo el metraje.

Lo único que se muestra son unas escenas de CGI del mar y las criaturas de El Camino del Agua en los créditos; pero nada que afecte la trama.

Así que si tienes algo que hacer (o quiere ir al baño luego de 3 horas de película), puedes salir del cine sin temor a perderte algo importante.

Al parecer James Cameron no se quiere sumar a la tendencia de los post-créditos, por lo menos en esta segunda entrega.

Avatar 2 (20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

La primera Avatar tuvo escenas post-créditos en su reestreno

Ahora bien, que Avatar 2 no tenga escenas post-créditos en este momento no significa que no las vaya a tener en el futuro.

La original Avatar tampoco tenía post-créditos; sin embargo en su reestreno en cines de este 2022, James Cameron le metió 3 escenas que conectan con El Camino del Agua.

Pues se tratan de clips extraídos de la película que se acaba de estrenar; esto con el fin de elevar la expectativa por la película entre la gente.

En ese sentido, si Avatar 2: El Camino del Agua tiene un reestreno en dos años previo a la llegada de Avatar 3, tal vez veamos unos clips a manera de escenas post-créditos.