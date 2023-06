Nuevos rumores han revelado que Ana de Armas -35 años-, estaría siendo considerada para ser Spider-Woman, la nueva película que estaría planeando Sony.

Tras el éxito de Spider-Man: Across the Spider-Verse y la próxima película live action de Kraven the Hunter, Sony estaría planeando su nueva película: Spider-Woman.

Y de acuerdo a estos rumores quién estaría en pláticas para protagonizar y darle vida a Jessica Drew mejor conocida en los cómics como Spider-Woman, sería nada más y nada menos que Ana de Armas.

Los rumores sobre la integración de Ana de Armas a Sony en algún proyecto de Spider-Man, ya se venían escuchando desde el año pasado.

Aunque no se sabía con exactitud en qué rol o papel podría estar Ana de Armas; ahora los rumores aseguran que está en pláticas para ser Spider-Woman.

¿Quién es Jessica Drew, la Spider-Woman que interpretaría Ana de Armas?

En redes sociales se ha extendido el rumor de que Ana de Armas estaría en pláticas para protagonizar la película de Spider-Woman que Sony estaría planeando.

En ese sentido, el personaje al que Ana de Armas le daría vida sería a Jessica Drew mejor conocida como Spider-Woman y a quien ya vimos en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En ese sentido, Spider-Woman -personaje que aseguran Ana de Armas está en conversaciones de interpretar-, apareció por primera vez en los cómics en 1977 en Marvel Spotlight #32.

Spider-Woman fue creada por Archie Goodwin, Sal Buscema y Jim Mooney y anteriormente era una villana con el nombre de Arachne y formaba parte de Hydra, con los mismos poderes que Peter Parker.

De acuerdo a su historia de Origen, Jessica Drew fue secuestrada desde niña por Hydra, aunque no se había especificado cómo consiguió sus poderes arácnidos que incluyen:

Superfuerza

Agilidad

Disparar fluido de telaraña

En los siguientes números se desarrolló más la historia de Jessica Drew o Spider-Woman, quien tiene relación con el Alto Evolucionador debido a que era amigo de su padre.

En 2005 se emitió una serie de Spider-Woman en donde se cambió de nuevo su origen, pero esta adaptación la víncula directamente con los hechos de Secret Invasion al ser una de las primeras víctimas de los Skrulls.

Spider-Woman (Especial)

¿De qué trataría la película de Spider-Woman con Ana de Armas?

Si bien aún no se dan detalles sobre el supuesto nuevo proyecto de Sony de Spider-Woman que tendría a Ana de Armas como protagonista, muchos ya se han preguntado de qué podría tratar.

Pero de momento se desconoce si es que en el caso de hacerse, retomen los orígenes de Spider-Woman tal y como en los cómics o sea una serie de spin-off de Jessica Drew tras aparecer en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Algunos incluso aseguran podría aparecer de primera man en Madame Web, la cual es protagonizada por Dakota Johnson -33 años-.

De momento habrá que esperar a que salgan más noticias con respecto a este nuevo proyecto que involucraría a Ana de Armas.

Aunque cabe recordar que todo se está manejando como un rumor, por lo que no hay nada seguro con respecto a una película de Spider-Woman protagonizada por Ana de Armas.

Ana de Armas interpretaría a Jessica Drew, mejor conocida como Spider-Woman (Marvel)