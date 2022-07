Tras presentarse los principales proyectos de Marvel Studios en la San Diego Comic On 2022, uno de los que ha generado más intriga sin duda es Guardians of the Galaxy vol. 3.

Durante la SDCC2022 se presentó el primer teaser de Guardians of the Galaxy vol. 3, en donde se revela al Alto Evolucionador pero ¿quién este villano que conecta con los X-Men?

Y es que todo indica que el Alto Evolucionador, personaje que interpretará el actor Chukwudi Iwuji -que aparece en Peacemaker-, será en realidad el villano en Guardians of the Galaxy vol. 3 y no Adam Warlock de Will Poulter.

El Alto Evolucionador que aparecerá en Guardians of the Galaxy vol. 3, fue introducido originalmente como un villano de Thor en 1966 en el cómic ‘ The mighty Thor’ #133 y #134.

El Alto Evolucionador, villano de los X-Men, también conocido como Herbert Edgar Wyndham, tiene como objetivo de vida acelerar artificialmente la evolución en los humanos y ahora hará su debut en Guardians of the Galaxy vol. 3.

¿Cómo se conecta el Alto Evolucionador con los X-Men y Guardians of the Galaxy vol. 3?

El Alto Evolucionador que aparecerá en Guardians of the Galaxy vol. 3, es de hecho uno de los villanos recurrentes en los X-Men.

Por lo que es probable que haya una conexión entre Guardians of the Galaxy vol. 3 y los X-Men ahora que Marvel piensa introducirlos al UCM.

En los cómics, el Alto Evolucionador -que ahora aparecerá en Guardians of the Galaxy vol. 3- se interesa por un trabajo similar al suyo: el de Nathaniel Essex , mejor conocido como Siniestro, villano recurrente de los X-Men.

Entre los trabajos reconocidos del Alto Evolucionador está una ciudad con la raza de animales híbridos llamados Nuevos Hombres llamada la Montaña Wundagore, la cual tiene mucho peso en la historia de los hermanos Maximoff.

La Montaña Wundagore de hecho ya apareció en el UCM en ‘Doctor Strange 2′, en donde Wanda sacrifica su vida al último minuto y de hecho, el Alto Evolucionador podría ser clave en esto.

El Alto Evolucionador que aparecerá en Guardians of the Galaxy vol. 3, también usó a los Caballeros de Wundagore, sus experimentos, para atrapar al demonio Chthon -conexión con Wanda-.

Thor #134 (Marvel Comics )

El Alto Evolucionador y su historia con los gemelos Maximoff

Se ha revelado que el Alto Evolucionador hará su debut en Guardians of the Galaxy vol. 3, personaje de Marvel con una conexión con los X-Men, en especial los gemelos Maximoff.

Aunque en los primeros cómics se dijo que Wanda y Pietro Maximoff eran hijos del mutante y antihéroe Magneto, todo indica que en realidad sus poderes provienen del Alto Evolucionador que ahora saldrá en Guardians of the Galaxy vol. 3.

Y ahora, en Guardians of the Galaxy vol. 3 es probable que se atribuya la creación de Adam Warlock al Alto Evolucionador, pues en los cómics el otorga la piedra del Alma a Warlock.

El Alto Evolucionador que aparecerá en Guardians of the Galaxy vol. 3 y que tiene gran conexión con los X-Men, al final es asesinado por Adam Warlock por designio de los Beyonders.

El Alto Evolucionador (Marvel Comics )

El Alto Evolucionador también tiene historia con Hércules, quien apareció en ‘Thor: Love and Thunder’

El Alto Evolucionador será uno de los villanos de Marvel que aparecerá en Guardians of the Galaxy vol. 3 y el cual tiene mucha conexión con los X-Men.

Sin embargo, el Alto Evolucionador que aparecerá en Guardians of the Galaxy vol. 3, también tiene conexión con Hércules luego de que intenta apoderarse de la Tierra y este es quien lo detiene.

Como muchos ya saben, Hércules apareció al final de los créditos de ‘Thor: Love and Thunder’, por lo que podría haber otra conexión con el UCM.

Y con las imágenes filtradas del tráiler de Guardians of the Galaxy vol. 3, es probable que el Alto Evolucionador -quien mantiene una conexión con los X-Men- tenga un papel importante en el origen de Rocket.