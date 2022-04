Warner Bros. habría tomado medidas con Amber Heard en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, incluso antes de que iniciara el juicio contra Johnny Depp.

Varios insiders reportan que Amber Heard aparecería menos de 10 minutos en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, siendo una reducción drástica comparado con su papel en la primera parte.

Al parecer ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ tuvo una proyección de prueba durante la CinemaCon 2022, quienes pudieron ver esta versión señalan que Amber Heard no es relevante.

Amber Heard (Warner Bros.)

Señalan que casi al inicio de la película, la Mera de Amber Heard sufre una fuerte herida, esto se toma como excusa para sacarla de escena rápidamente y la trama avance.

Amber Heard no volvería a aparecer en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, su participación ni siquiera calificaría como personaje incidental.

De ser esto cierto, iría acorde con lo declarado por Walter Hamada en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, donde se dio a conocer que Warner Bros. quería fuera a la actriz de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

La Mera de Amber Heard podría desaparecer del DCEU

Mera es relevante en la historia de Aquaman; pero todo el escándalo con Amber Heard y Johnny Depp podría afectar el desarrollo del personaje en el DCEU.

Si al final Warner Bros. decide prescindir de la Mera de Amber Heard en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, podríamos ver un cambio en al estructura de la narrativa alrededor de Aquaman.

En los cómics, Aquaman y Mera se casan e incluso llegan a tener una hija, la cual en el futuro tomará el manto del su padre como heroína y parte de la Liga de la Justicia.

Mera (Warner Bros)

Hablando de la Liga de la Justicia, la posible eliminación de la Mera de Amber Heard incluso tocaría otros universo del DCEU; estamos hablando del SnyderVerse.

Recordemos que en la versión de Zack Snyder, Aquaman muere a manos de Darkseid y es Mera (interpretada por Amber Heard) la que toma su lugar en la Liga reunida por Batman.

En el remoto caso que el SnyderVerse volviera a ser retomado, Zack Snyder deberá de prescindir de Amber Heard y su versión de Mera.

Con información de Cosmic Book News.