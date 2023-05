Andrea Escalona le pediría perdón de rodillas a Magda Rodríguez, aunque siempre fue buena hija y esta es la razón.

El 1 de noviembre de 2020, falleció a los 57 años de edad la productora Magda Rodríguez, madre de Andrea Escalona.

La muerte de Magda Rodríguez fue un gran impacto para Andrea Escalona, quien siempre trata de recordar a su mamá tras casi tres años de su muerte.

Andrea Escalona se disculpa con Yuridia pero la forma en que lo hizo no gustó

Ahora que el Día de las Madres está muy cerca, Andrea Escalona fue cuestionada sobre cómo va celebrar esta fecha, tras la ausencia de Magda Rodríguez.

La conductora de 36 años de edad, reveló que ese día va dar función teatro y estará junto a su tía Andrea Rodríguez; también recibiría la visita de su suegra.

Durante una entrevista con Edén Dorantes, Andrea Escalona recordó cómo era Magda Rodríguez como mamá.

“Era super linda, la más dulce” recordó la conductora, mientras mostraba que usaba una chamarra que le pertenecía a Magda Rodríguez, para sentirla más cerca de ella.

“Siempre me está acompañando de una u otra manera, pero Magda era una mamá a todo dar, era una super mamá”

Andrea Escalona mencionó que siempre se ha considerado una buena hija, pero asegura que le pediría perdón de rodillas a Magda Rodríguez.

“Ahora que soy mamá me encantaría revivirla y pedirle perdón de rodillas, y mira que me considero buena hija, pero es que uno no entiende hasta que uno es mamá, lo que es ser mamá”

Andrea Escalona