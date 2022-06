La empresa Talos Energy solicitó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el inicio y tramitación del procedimiento de terminación anticipada por renuncia a una parte del Área Contractual, ubicada en aguas someras frente a la costa de Tabasco.

El Área Contractual tiene una extensión total de 464.79 kilómetros cuadrados y forma parte del Contrato, en modalidad de Producción Compartida, CNH-R01- L01-A7/2015.

La parte de objeto de la renuncia es sobre la totalidad del Área Contractual que no forma parte de la unificación del yacimiento compartido Campo Zama, el cual se encuentra en desarrollo conjunto por parte de Talos Energy y Pemex.

La renuncia y devolución del 100% del Área Contractual, que no es parte de la unificación del yacimiento Zama, se debe a que Talos Energy no cuenta con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH. Esto debido a que la empresa no quiere pagar los impuestos atribuidos a esa zona.

La CNH se encargará de verificar que el terreno que devuelva Talos Energy se encuentre en las mismas condiciones en las que lo recibió, sin que existan daños ambientales de por medio por los trabajos de exploración

Antecedentes de la renuncia de Talos Energy a Área Contractual de exploración en aguas someras de Tabasco

5 de septiembre de 2019, Notificación a la CNH de la renuncia y devolución del 50% del Área Contractual.

10 de octubre de 2019, la CNH inició e instruyó la tramitación del procedimiento de terminación anticipada correspondiente. (Resolución CNH.E.60.002/19).

7 de julio de 2020, la SENER instruyó al Contratista y al Asignatario Pemex la unificación del yacimiento compartido (Campo Zama) y la presentación de una propuesta de Acuerdo de Unificación, como titulares del Contrato y la Asignación AE-0152-Uchukil respectivamente.

25 de mayo de 2021, la CNH suspendió el procedimiento para la aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción del Campo Zama, hasta en tanto SENER resolviera el procedimiento relacionado con la determinación de los términos y condiciones del Acuerdo de Unificación.

3 de septiembre de 2021, el Contratista notificó a la CNH la renuncia (segunda) y devolución del resto del Área Contractual que no es parte del Área Unificada, del Contrato.

22 de marzo de 2022, la SENER emitió la Resolución de Unificación en la que se determina términos y condiciones para llevar a cabo la Unificación del Campo Zama entre la Asignación y el Contrato. - La Resolución de Unificación fue presentada a esta CNH

Talos Energy unificará yacimiento de Zama con Pemex

El yacimiento de Zama fue descubierto en 2017 por el consorcio integrado por las empresas Talos Energy y Premier Oil, junto con la mexicana Sierra Oil & Gas.

Zama es considerado como el yacimiento de petróleo en aguas someras más importante de los últimos 70 años. En estimaciones preliminares se calcularon entre mil 400 y 2 mil millones de barriles de petróleo. Un premio de 100 mil barriles diarios.

Campo Zama colinda un bloque petrolero bajo control de Pemex, por lo que el gobierno de México resolvió que se debe trabajar en un proceso de “unificación”, el cual limitaría a 17 por ciento la participación de Talos Energy en el desarrollo.

Talos Energy asegura que desde su descubrimiento, ha invertido 104 millones de dólares en la exploración del yacimiento Zama.