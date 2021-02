Tom Holland revela que es fan de "WandaVision'

El actor confesó que ha querido preguntarle a Kwvjn Feige como termina 'WandaVision'



A través de una entrevista, Tom Holland reveló en una entrevista que se encuentra viendo actualmente la serie de 'WandaVision' y literalmente se encuentra "obsesionado con ella" siendo ahora un gran fan de la producción de Marvel.

De acuerdo a la entrevista realiza por The Playlist, Tom Holland -quién es conocido en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) por dar vida a Peter Parker, es decir Spider-Man y quien actualmente se encuentra grabando la tercera entrega del Hombre Araña-, confesó que 'WandaVision' es su producción favorita de Marvel.

"Estoy obsesionado con ella. Es mi producción favorita de Marvel de las que he visto" Tom Holland

Tom Holland también comparte teorías sobre 'WandaVision'

Además aseguró que, luego de grabar 'Spider-Man 3' los fines se semana, se reúne con sus compañeros y comienzan a hablar sobre las posibles teorías de 'WandaVision' y sobre qué es lo que ocurrirá al final de la serie que marcará el inicio de la Fase 4 del UCM.

Asimismo, Tom Holland no perdió la oportunidad de alabar el trabajo de sus compañeros Elizabeth Olsen y Paul Bettany en 'WandaVision' y la manera en cómo saltan en el tiempo y los estilos tan diferentes que le imprimen en la serie.

"Me encanta el programa, la camaradería que tenemos en el set todos los sábados. Trabajamos los fines de semana, entonces, todos los sábados están en el set hablando de ello y todos están escupiendo sus teorías sobre lo que está sucediendo. Me encanta la aprehensión de esperar el viernes. Creo que es brillante, ambos son fantásticos. Me encanta." Tom Holland

¿Tom Holland es el cameo sorpresa de 'WandaVision'?

Respecto al cameo sorpresa que 'WandaVision' tiene preparado, al cual Elizabeth Olsen se ha referido como un momento tipo Luke Skywalker en 'The Mandalorian' mientras que, Paul Bettany ha asegurado que es un actor con quien nunca había compartido pantalla, Tom Holland habló al respecto

De acuerdo con Paul Bettany, ha revisado las teorías de los fans y ha descartado completamente que sea Evan Peters en su papel de Quicksilver o Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

¡Tom Holland ha confesado que está muy enganchado a WandaVision y que en el rodaje de Spider-Man 3 comparten teorías sobre lo que está pasando en la serie! pic.twitter.com/6ZGmfuXPhk — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) February 23, 2021

¡Tom Holland ama 'WANDAVISION'!



"Me encanta el programa. Trabajamos durante los fines de semana. Así que todos los sábados estamos en el set de Spider-Man 3, hablando de ello y todo el mundo escupe sus teorías. Quiero preguntarle a Feige como acaba". pic.twitter.com/i8aEBJWaDI — ᗢ 𐋀 QuidVacuo 𐋀 ᗢ (@QuidVacuo) — ᗢ 𐋀 QuidVacuo 𐋀 ᗢ (@QuidVacuo) February 23, 2021

¡BOOM! Tom Holland deja caer que podría aparecer en WANDAVISION:



Cuando le preguntan sobre las declaraciones de Paul Bettany de que la estrella invitada es alguien con quien no ha trabajado:



"Nunca hemos estado juntos en el set, así que podría ser yo." #WandaVision pic.twitter.com/Pr3jV9sqvF — Cineverso.es (@CineversoASN) — Cineverso.es (@CineversoASN) February 23, 2021

Es por eso que Tom Holland reveló que él nunca ha estado con Bettany compartiendo escena por lo que probablemente sea él el cameo sorpresa de 'WandaVision'; además declaró que ha estado a punto de preguntarle a Kevin Feige cómo terminará 'WandaVision'.

Cabe señalar que en la ComicOn se había revelado que 'WandaVision' y las siguientes series de Marvel, estarán relacionadas directamente al UCM pero, en el caso de 'WandaVision', estará conectada con la cinta de ' Doctor Strange: In the Multiverse of Madness' y la tercera cinta de 'Spider-Man 3 ', la cual aún se encuentran grabando.

Con información de The Playlist y Twitter.