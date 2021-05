La serie de ‘Loki’ llegará el 9 de junio a Disney+.



A través de redes sociales, Marvel emitió un video en donde Tom Hiddleston confirma que la serie de ‘Loki’ adelanta su estreno en Disney+.

En el video, Tom Hiddleston anuncia a los seguidores que 'Loki', serie de Marvel se estrenará el próximo 9 de junio y no el 11 como se había planeado.

“Hola, soy yo, Tom. Lamento interrumpir este montaje de superhéroes, pero Loki tiende quedarse un excluido, aunque podría decirse que el mismo es increíblemente heroico, astuto, encantador. Podría continuar pero tal vez ¿por qué no se los demuestro? Los miércoles son los nuevos viernes.” Tom Hiddleston

‘Loki’ ahora se emitirá los miércoles

La serie de ‘Loki’ emitirá sus capítulos todos los miércoles en vez de los viernes, tal y como lo hacían ‘ WandaVision ’ y ‘ The Falcon and the Winter Soldier ’.

Esto hace que llegue dos días antes del estreno previsto por el propio Marvel Studios a su plataforma digital Disney+.

La serie de ‘Loki’ es una de las más esperadas por los fans de Marvel tras la despedida de ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

Agenden: los miércoles son los nuevos viernes 🗓 #Loki de Marvel Studios. Estreno 9 de junio, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/tICRVckZrK — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 5, 2021

¿De que tratará la serie de ‘Loki’?

‘Loki’ seguirá los pasos del Dios de las Mentiras luego de que toma el teseracto en ‘Avengers: Endgame’ y termina viajando por el tiempo y espacio.

Pero Loki termina siendo reclutado por los Guardianes del Tiempo, quienes se dedican a arreglar el flujo del tiempo y las realidades ramificadas.

Entre algunas de las especulaciones se ha dicho que la serie de ‘Loki’ introducirá al nuevo villano de la Fase 4, el podría ser ‘Kang, el conquistador’.

De hecho, es muy probable que de ser cierto, tenga un breve cameo en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.