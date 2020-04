El conductor de Ventaneando genera gran controversia en vivo al criticar una de las canciones más emblemáticas de México.

Pedro Sola causó gran polémica luego de que durante la última emisión del programa Ventaneando criticó una de las canciones más emblemáticas de México.

Durante uno de sus enlaces en el programa Ventaneando, el conductor señaló que 'México Lindo y Querido’ es una de las canciones más mamonas de la historia.

¿Qué dijo Pedro sola sobre 'México Lindo y Querido’?

El polémico comentario ocurrió luego de que Belinda entonará un pedacito de la famosa canción.

Al hacer un enlace con Pedro Sola, Daniel Bisogno le pidió a su compañero que también entonara el tema musical.

“Pedro José Sola Murillo, cántanos ‘México, Lindo y Querido’ tú también" Daniel Bisogno

Lo que no esperaban los demás conductores, es la reacción de Pedrito quien sin pensarlo dos veces criticó la canción escrita por el moreliano Chucho Monge .

“Fíjate que esa canción de ‘México, Lindo y Querido’ me parece la canción más mamona de la historia, mira yo en donde me muera ahí que me incineren y se acabó” Pedro Sola

Inmediatamente sus compañeros se mostraron sorprendidos, y Mónica Castañeda señaló: “no tiene sentido de la patria”. Pedro Sola continúo su comentario y detalló que ahora los mexicanos la quieren cantar para copiar a lo realizado en otros países.

“Como los italianos salen y cantan Lucia di Lammermoor, los españoles cantan sevillanas, ahora resulta que los mexicanos quieren que salgamos a cantar ‘México, Lindo y Querido’, no pues, ¿de verdad?” Pedro Sola

‘México lindo y querido’

‘México Lindo y Querido’ es una canción tradicional mexicana del género ranchero y mariachi. Aunque se popularizó gracias a Jorge Negrete , los primeros que la grabaron el tema escrito por Chucho Monge fue el trío Tariacuri en 1945.

Esta canción se ha popularizado en todos los países, sobre todo porque es un tema que refiere a extrañar la tierra natal. Por lo que es muy representativa de los mexicanos que por diversas circunstancias han tenido que vivir en otro país.

Cuando Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, fue traído su cuerpo a México y está canción fue tocada y cantada en su funeral.