Según 'Luis Miguel, la serie', a colaboración entre Luis Miguel y Frank Sinatra peligró

El capítulo 5 de ‘Luis Miguel, la serie’ se estrenó este 9 de mayo y mostró cómo se dio el contacto y posterior dueto con Frank Sinatra.

De acuerdo a ‘Luis Miguel, la serie’, fue Miguel Alemán Magnani quien en la serie solo llaman “Miguel”, quien le conseguiría la audición con Sinatra.

En 1994, Miguel fue el contacto con Frank Sinatra quien le anunciaría a Luis Miguel que ‘La Voz’ buscaba un cantante latino.

Tras audicionar con Frank Sinatra en Nueva York y cantar ‘Te extraño ’, el cantante estadounidense habría quedado impactado por la voz de Luis Miguel.

Problemas con Frank Sinatra

En el capítulo 5 de ‘Luis Miguel, la serie’, el dueto con Frank Sinatra y ‘El Sol’ se vio en peligro debido a una indiscreción cometida en su oficina.

La filtración habría provocado que Frank Sinatra se molestara tanto con Luis Miguel y su oficina que habría querido cancelar la colaboración.

Pero, en medio de la filtración del dueto en ‘Luis Miguel, la serie’, también se vio interrumpida por la muerte de Hugo López, manager del cantante.

¿Qué tema cantaron Luis Miguel y Frank Sinatra?

Luis Miguel y Frank Sinatra se conocieron en 1993 y, tras reunirse se dio a cabo la tan famosa colaboración entre ambos.

La canción que cantaron a dúo fue ‘ Come Fly with Me ’ como parte de su disco de duetos llamado ‘Duets II’.

Sin embargo, el que el tema de Luis Miguel y Frank Sinatra cantaron lo hicieron por separado, esto debido a las agendas apretadas de ambos.

Es decir que cada uno de los cantantes grabó su parte por separado y fue gracias a la edición que se pudieron unir sus voces.

No obstante en 1995, Luis Miguel cantó para Frank Sinatra en su cumpleaños ya que el cantante fue invitado a su celebración de cumpleaños número 80.

Este fue llevado a cabo en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, siendo el único cantante hispano invitado.