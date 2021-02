HBO Max: Anuncian fecha de llegada a México y Latinoamérica

A través de Twitter, la cuenta oficial de HBO Max anunció su llegada a Latinoamérica con un impresionante trailer



El anuncio de la fecha de llegada de la plataforma de streaming de HBO Max a Latinoamérica -México. Argentina, Perú, Chile, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Colombia y más- a través Twitter ha tenido mas de 50 mil visualizaciones y mas de 3 mil 582 me gusta.

Con dicho tráiler, HBO Max ha confirmado que la fecha de su llegada al mercado latinoaméricano y México será para el próximo mes de junio 2021, mismo en el cual se podrá disfrutar contenido de ‘Game Of Thrones’ WarnerMedia y DC Comics, CNN, The CW, New Line Cinema, TNT, TBS trueTV y Adult Swim.

Look who's coming to Latin America 👀 pic.twitter.com/y89WaN1hxX — HBO Max (@hbomax) — HBO Max (@hbomax) February 11, 2021

Además, HBO Max también incluirá un amplio catálogo para el público infantil como las producciones de Cartoon Network o los Luney Tunes; hasta producciones originales como el esperado spin off de ‘House of Dragon’ o la recién anunciada serie de ‘The Last of Us’ en donde ya se han anunciado los fichajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie respectivamente.

“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de HBO Max en América Latina y el Caribe, que es el primer paso para llevar el servicio directo al consumidor de WarnerMedia a los consumidores fuera de los Estados Unidos, y alrededor el mundo” Johannes Larcher, responsable de HBO Max International

Usuarios de HBO Go podrán disfrutar de HBO Max

Asimismo, se ha anunciado que aquellos usuarios que ya cuenten con una suscripción para el servicio de HBO Go -actual servicio de México, Latinoamérica y el Caribe-, podrán también tener acceso a HBO Max con la misma experiencia que ya se ofrece en mercados anglosajones.

Se espera que la señal de la plataforma de streaming de HBO Max llegue a al menos 39 territorios repartidos en América Latina y el Caribe para finales del mes de junio.

Anteriormente, también se había anunciado que, para el segundo trimestre del 2021, HBO Max no solo llegaría al mercado de Latinoamérica sino también a la región de Europa según había informado la compañía WebSummit 2020.

It’s time to celebrate! 🎉 #HBOMax will be streaming in Latin America June 2021. pic.twitter.com/7bJu4m4Fns — HBO Max (@hbomax) — HBO Max (@hbomax) February 11, 2021

Con información de Twitter y HBO Max.