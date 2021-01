Game of Thrones: HBO Max estrenaría una serie animada

George Martin estaría trabajando de manera directa en la nueva serie animada de Game of Thrones

Al parecer, la famosa serie Game of Thrones aún tiene mucho con que sorprender a su público. Y es que en los últimos días se ha hablado sobre una presunta serie animada que se estrenaría por HBO Max.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Variety, varias fuentes habrían confirmado que George Martin trabajaría de manera directa en la nueva serie animada de Game of Thrones. Hasta el momento, el proyecto de HBO estaría en una etapa muy temprana de desarrollo, por lo que aún no habría escritores ni talentos afiliados.

Aunque HBO Max no se ha pronunciado sobre la creación de la serie, The Hollywood Reporter adelantó que sería "un drama para adultos con un tono similar a la producción de HBO ganadora de varios Emmy".

Próximos estrenos de Game of Thrones

Desde que la serie Game of Thrones estrenó su último capítulo en 2019, HBO ha reunido esfuerzos para continuar con este exitoso universo como una multiplataforma .

Se sabe que, además del primer spin-off de la serie de ficción que llegará con ‘House of the Dragon’ en 2022, una precuela también estaría en desarrollo: ‘El caballero de los siete reinos’, una historia situada 90 años antes del inicio de Game of Thrones.