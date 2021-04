Matthew Perry borró de su Instagram una foto donde mencionaba el reencuentro de los actores de 'Friends'.

Tras varios problemas, el capítulo especial de 'Friends' por fin se pudo grabar el pasado 5 de abril de 2021, según diversas fuentes; para celebrar la reunión del elenco de la legendaria serie, Matthew Perry subió una foto a su Instagram. Sin embargo, decidió eliminar la publicación al poco tiempo.

En la foto podíamos ver a Matthew Perry en una sesión de maquillaje, debajo de esta se podía leer: “Segundos antes de comerme una brocha de maquillaje. Sin mencionar el reencuentro con mis amigos (Friends)", esto para recalcar el mencionado rodaje del especial.

No se dio una razón del por qué decidió bajar la foto; muchas veces, cuando sucede esto, es por orden de los estudios, quienes desean mantener en secreto ciertas cosas de sus proyectos. No obstante, ya todo mundo sabía del regreso de 'Friends' desde finales de 2019.

Matthew Perry @mattyperry4

El especial de 'Friends' no será de ficción

Algo que tal vez no agrade a muchos fans de 'Friends' es que el esperado especial no será de ficción, es decir, no veremos a Matthew Perry y compañía regresar como Joey, Monica o Ross ; más bien será una especie de mini documental/semblanza.

Es decir, el elenco de 'Friends' hablará de lo que fue la serie, recordarán anécdotas graciosas, otras más serias, darán testimonios acerca del proyecto y su importancia para ellos, así como para el público en general, sin entrar en personaje.

Friends Warner Bros.

Muchos esperaban que esta reunión mostrará lo qué pasó con los protagonistas tras 17 años del final de la serie, cómo cambió su vida, cómo son sus hijos o hijas , si las relaciones se mantuvieron, entre otras cosas.

Probablemente se decidió optar por este formato debido a lo complejo que es filmar durante la pandemia de Covid-19, pues se requieren cuidados extremos y poco contacto entre actores y actrices para evitar contagios; de hecho David Schwimmer señala que tuvieron que grabar en exteriores debido a los protocolos de seguridad.

Con información de Instagram.