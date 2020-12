Confirman anime ‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’

La película contaría la historia de Vesemir, mentor de Geralt de Rivia



A través de Twitter, Netflix ha confirmado la producción del anime de ‘The Witcher’ llamado ‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ con el primer vistazo del logo de la animación.

La película anime ‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ llegará a la plataforma de streaming en 2021 y estará protagonizada por Vesemir , el mentor de Geralt de Rivia y la cual estará a cargo bajo el mismo equipo de producción que la serie original de Netflix.

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ será animada por Studio Mir, mismos que produjeron la serie de ‘ The Legend of Korra ’ -la cual ya está disponible en Netflix- y estará escrita por Beau DeMayo quien escribió el guion del episodio ‘Betrayer Moon’ de la primera temporada de ‘The Witcher’.

Pese a que la película estilo anime de 'The Witcher' se anunció desde el pasado mes de enero, es apenas a finales de este año cuando se tienen noticias sobre esta película en donde, de acuerdo a la sinopsis lanzada, se verá un poco más de la historia de Vesemir que, en la serie es interpretado por el actor Kim Bodnia.

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ llegaría antes que la segunda temporada de la serie

Aunque no se dio una fecha exacta para el estreno del anime ‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ tras su confirmación, se espera que llegue mucho antes a Netflix que la segunda temporada de ‘The Witcher’ ya que ha sido una de las producciones que se vio afectada ante la pandemia del coronavirus .

Aunado a esto, cabe recordar que hace unas semanas, Henry Cavill se lesionó la pierna filmando una de las escenas encarnando a su personaje Geralt de Rivia, haciendo que la suspensión del rodaje se haga de manera indefinida hasta nuevo aviso.

De acuerdo a los reportes, la lesión de Henry Cavill hizo que el actor no pudiera caminar ni moverse a plenitud, por lo que la producción le habría ordenado guardar absoluto reposo hasta que su herida sanara por completo.