Henry Cavill se habría lastimado durante una escena de acción.

Se encienden las alarmas en Netflix; Henry Cavill se habría lesionado una pierna durante el rodaje de la Temporada 2 de 'The Witcher', por lo que toda la producción está suspendida hasta nuevo aviso, esperando a conocer el estado de salud real del actor.

De acuerdo con The Sun, el incidente ocurrió durante una escena de acción donde se interpretaba un asalto, el cual involucraba lanzamiento de hachas, a media grabación, el histrión se detuvo intempestivamente con claras muestras de dolor en el rostro.

La lesión de Henry Cavill habría sido tan severa que este ya no pudo siquiera caminar durante un tiempo, aunque afortunadamente no hubo necesidad de mandar llamar a una ambulancia o llevarlo a un hospital; hasta el momento, ni Netflix ni la producción de 'The Witcher' han comentado al respecto.

Henry Cavill no podría continuar grabando 'The Witcher' por el momento

Según los reportes, la lesión de Henry Cavill le provocaría malestar al moverse, por lo que se le ordenó guardar reposo hasta que esta sanara del todo; esto significa que no podría continuar con su labor dentro de 'The Witcher' hasta recibir el alta médica.

Se considera que no sería lo más adecuado que regresara al trabajo, pues este involucra cargar una pesada armadura durante casi todo el día, cosa que no podría hacer debido a la molestia, además de que este tipo de acción bien podría retrasar la recuperación.

No se sabe realmente cómo fue que Cavill se lastimó, si alguna de las hachas (que son de utilería) alcanzó a impactar en su extremidad, o fue algún tirón o esguince provocado por la actividad al momento de realizar las escenas.

El percance con Henry Cavill sería la tercera ocasión en menos de un año que suspende las grabaciones de la Temporada 2 de 'The Witcher', la primera habría sido en marzo por el cierre general provocado por la pandemia de Covid-19, mientras que la segunda fue hace un par de meses por varios positivos a la enfermedad dentro del staff.

