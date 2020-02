VIDEO: Angélica Rivera reaparece en televisión para apoyar a su hija

La actriz apareció nuevamente en televisión para el programa ‘Mira Quien Baila’, donde reveló lo orgullosa que se siente de Sofía Castro.

Hace unos días se reveló que Angélica Rivera regresaría a la televisión para apoyar a su hija, quién el domingo 16 de febrero se convirtió en una de las finalistas del programa ‘Mira Quien Baila’.

A pesar de que ya se había compartido fotografías de la actriz acompañando a Sofía Castro en el foro de Univisión, por primera vez Angélica habló frente a las cámaras.

En un pequeño video que se emitió durante la semifinal del concurso de baile, la actriz mostró todo su apoyo a su hija y reveló que como familia han pasado momentos muy difíciles.

Con la frase “Hola, perdón, no quiero interrumpir”, la ex Primera Dama de México apareció frente a las cámaras. Fue mientras su hija se encontraba ensayando que Angélica Rivera realizó su regreso a la televisión.

“Vengo a decirte que me siento muy orgullosa de ti, todo lo que estás haciendo ha valido la pena y aquí estoy” Angélica Rivera

Visiblemente emocionada Sofía le agradeció a su mamá por estar presente, detallando que sabe qué es difícil que ella pueda estar en los ensayos. Sin embargo, la actriz inmediatamente recalcó que su visita era como mamá y no como profesional.

“Hoy vengo de mamá. Yo quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza” Angélica Rivera

Angélica Rivera aprovechó las cámaras para agradecerle públicamente a su hija por estar siempre presente cuando más la necesitaba. “Agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente, porque has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado”, puntualizó Rivera.

En está pequeña cápsula, Angélica admitió que como familia vivieron tiempos complicados, sin embargo señaló que los han podido sobrepasar satisfactoriamente. También le recalcó a Sofía que sin importar lo que hiciera, tanto ella como ‘ El Güero’ Castro están muy orgullosos de ella.

“Decías en el video que querías demostrarles a tus papás que estábamos orgullosos de ti, ¿sabes qué?, lo hemos estado desde que naciste, porque eres una guerrera, porque eres una niña buena, fuerte y aquí estamos” Angélica Rivera

En diversas ocasiones Sofía Castro ha revelado que fue muy difícil ser parte de la familia presidencial en México , ya que constantemente eran atacadas en las redes sociales. Por lo que siempre tenía que demostrar quién era, lo que también la hizo dudar mucho tiempo de su potencial.

"Yo dudé de Sofía mucho tiempo, porque fueron tantos los ataques y tantas las burlas a mi persona que, hoy soy la mujer por ella” Sofía Castro

En el video que fue compartido en Instagram de 'Mira quien Baila', Angélica Rivera termina con la frase “Y sí, estoy orgullosa de ser la mamá de Sofía Castro”.