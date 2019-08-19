El actor Sergio Basáñez nunca se ha caracterizado por verse involucrado en escándalos; no obstante, como todo famoso no está a salvo. El nombre del mexicano hoy está en boca de todos y es que alguien filtró su pack en Internet.

Sergio Basáñez (Agencia México)

Al mismo estilo que Zague, vía Twitter se exhibió la virilidad del actor de “Por amar sin ley”; una vez que se dio cuenta fue demasiado tarde. Las fotos con y sin censura están enloqueciendo a los usuarios.

Las instantáneas muestran a Sergio al interior de una habitación. La televisión está encendida. Él lleva a cabo una videollamada, no trae camiseta, no trae nada de ropa... Se desconoce quién está al otro lado de la conversión y si están hablando o solo se muestran su anatomía, ¿Se antojan mutuamente? El pene de Sergio queda expuesto.

Hasta el momento el actor de telenovelas como “Nada personal”, “Secretos de familia”, “A corazón abierto”, “Amor en custodia” y “Cuando seas mía” no se ha pronunciado al respecto.

No es la primera vez que violan la privacidad de un famoso. Día a día la lista crece, entre los casos más conocidos se encuentran los desnudos de Zague, Maluma, Drake, David Zepeda y Polo Morín. Los hombres no son las únicas víctimas de los hackers, recordemos la filtración de fotografías íntimas de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, Brie Larson, Emma Watson y Jennifer Lawrence.