El actor Sergio Basáñez nunca se ha caracterizado por verse involucrado en escándalos; no obstante, como todo famoso no está a salvo. El nombre del mexicano hoy está en boca de todos y es que alguien filtró su pack en Internet.
Al mismo estilo que Zague, vía Twitter se exhibió la virilidad del actor de “Por amar sin ley”; una vez que se dio cuenta fue demasiado tarde. Las fotos con y sin censura están enloqueciendo a los usuarios.
Las instantáneas muestran a Sergio al interior de una habitación. La televisión está encendida. Él lleva a cabo una videollamada, no trae camiseta, no trae nada de ropa... Se desconoce quién está al otro lado de la conversión y si están hablando o solo se muestran su anatomía, ¿Se antojan mutuamente? El pene de Sergio queda expuesto.
{username} (@AperezColungaa) August 19, 2019
Hasta el momento el actor de telenovelas como “Nada personal”, “Secretos de familia”, “A corazón abierto”, “Amor en custodia” y “Cuando seas mía” no se ha pronunciado al respecto.
No es la primera vez que violan la privacidad de un famoso. Día a día la lista crece, entre los casos más conocidos se encuentran los desnudos de Zague, Maluma, Drake, David Zepeda y Polo Morín. Los hombres no son las únicas víctimas de los hackers, recordemos la filtración de fotografías íntimas de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, Brie Larson, Emma Watson y Jennifer Lawrence.