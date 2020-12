Se estima que asistieron unos 5 mil espectadores al concierto de Raphael, pese a las restricciones por la pandemia de Covid-19

Raphael ofreció un concierto la noche del pasado 19 de noviembre en Madrid pese a las restricciones que España ha impuesto ante la creciente ola de contagios contra el Covid-19 para Navidad y Año Nuevo, hecho que provocó todo un debate en redes sociales.

El cantante Raphael dio un concierto a más de 5 mil asistentes en Madrid, España hecho que causó polémica y una sarta de críticas ante la pandemia de coronavirus, pues la ciudad española es una de las que más ha sufrido los estragos de la enfermedad que ha acompañado a la humanidad por todo este 2020.

Escándalo, es un escándalo... Lo del concierto de Raphael.

Si digo todo lo que pienso me cierran la cuenta.#COVIDIOTS pic.twitter.com/8ab0JHuMrq — 🕯️_Caperucita_Feroz_🕯️ (@_Kaperuzita_) — 🕯️_Caperucita_Feroz_🕯️ (@_Kaperuzita_) December 20, 2020

- Quién es?

- Ábreme la puerta, sois más de 10

- Nos está haciendo Raphael un concierto

- Ah vale#fijarzebien pic.twitter.com/yUFNrAh1Od — Mrlopera_ (@Mrlopera__) — Mrlopera_ (@Mrlopera__) December 20, 2020

Sin embargo, los representantes y autoridades del WiZink Center , recinto en donde Raphael cantó como parte de las celebraciones navideñas, quienes salieron a dar declaraciones en donde aseguraron que las medidas de higiene y seguridad se llevaron a cabo todo el tiempo; entre ellas afirmaron que se duplicó el espacio entre las butacas con más de 5 mil asistentes

Raphael llevará a cabo un segundo concierto este 20 de diciembre

No obstante, pese las críticas que Raphael ha recibido, el cantante español no ha hecho ninguna declaración oficial y se prevé que hoy 2 0 de diciembre del 2020 se realice otro concierto en el mismo lugar para celebrar sus 60 años de carrera.

De acuerdo con las cifras que emiten medios como El País, ningún otro evento musical ha recibido tal aforo desde el celebrado el pasado mes de marzo con el concierto de Camela, el cual recibió unos 10 mil asistentes.

Hay personas q no podrán visitar a su familia esta Navidad, pero a Raphael se le permite dar un concierto con 5.000 personas. Fíjate lo q tenemos en España #COVID19 pic.twitter.com/BVhDUg5gU5 — Fran Serrato (@FcoSerrato) — Fran Serrato (@FcoSerrato) December 20, 2020

Unas 5.000 personas se juegan la vida para ver el concierto de Raphael en Madrid. ¿Qué pasará? ¿Será la última gran noche? ¿Será un escándalo?

🤔😅🤦 pic.twitter.com/ZEschqL5aJ — Héctor🌶️🌻🍇 (@Bobores) — Héctor🌶️🌻🍇 (@Bobores) December 20, 2020

Las críticas hacia este concierto hecho por Raphael no cesaron en redes sociales pues no solo se celebró en un lugar cerrado con tales asistentes sino que, además se llevó a cabo en un momento en donde las autoridades españolas e incluso organismos como la OMS han llamado a la población mundial a no realizar reuniones en Navidad ni Año Nuevo y de hacerlo limitar el aforo a seis personas.

Asimismo, la OMS también hizo un llamado a toda la población que, de asistir a las reuniones con motivos de celebraciones navideñas, utilizar el cubrebocas todo el tiempo y mantenerse en lugares abiertos o con ventilación constante.

Los conciertos de Navidad de Raphael ya son toda una tradición para las celebraciones españolas de Nochevieja, Navidad y Fin de Año pero, se mantenía la duda de si iban a llegar a realizarse, en especial ante las restricciones impuestas.

Con información de EFE.