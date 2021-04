Christian Nodal busca historias de desamor para una nueva canción

Christian Nodal pide ayuda a sus fans para escribir una canción de desamor. Tal parece que su relación con Belinda no lo deja pensar en algo dolido.

Si estás pasando por un momento de desamor, este es tu momento para contar tu historia y que se vuelva canción, pues Christian Nodal anunció que está en busca de historias dolidas para poder hacer un nuevo sencillo con ellas.

Parece ser que gracias a su actual relación con Belinda, al cantante se le está complicando escribir acerca del desamor.

Eso se debe a que los compositores suelen escribir acerca de lo que sienten; y si Christian Nodal se siente sobre miel con hojuelas gracias a la bonita relación tan estable que está viviendo con Belinda, es natural que no se le ocurra nada de desamor.

Por esa razón, Nodal hizo un llamado a su publico para que lo apoyaran contándole historias de desamor, con lo esperanza de que le pudiera surgir alguna idea con ayuda de las experiencias ajenas.

Nunca había batallado tanto pa componer dolidas 🙇🏻‍♂️.

Cuéntenme sus historias a ver si sale algo — Nodal🌵 (@elnodal) — Nodal🌵 (@elnodal) April 14, 2021

¿Cuál fue la reacción de sus fans?

Las respuestas que tuvo por parte de sus fans fueron muy ocurrentes: "Si yo te cuento vas a escribir un álbum completo", "Te la vendo", "Mi ex me puso el cuerno con su ex", "Lloras y caes en depresión si te las cuento", Son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en r espuesta a este Tweet.

Por otra parte, tampoco faltó quien realmente si contó sus dolidas experiencias , donde la mayoría de ellas contienen alguna infidelidad.

Le hice una fiesta de cumpleaños sorpresa a mi ex y ese día me engaño con la novia de su mejor amigo y hasta hicieron un video porno🙃. También una vez invento que iba a un funeral de un amigo (que ni se murió) y se fue con la otra. — Steph🧜🏻‍♀️ (@_abrilmoraa) — Steph🧜🏻‍♀️ (@_abrilmoraa) April 14, 2021

Mi mejor amigo se ofrecía a llevar a mi esposa (6 años de novios y 1 de casados) a casa pues eran compañeros de trabajo. Supuestamente se quedaban a juntas pero al parecer era de ombligos. Pensé hacer hasta lo peor pero una gran mujer me ayudó a salir adelante🥰 junto con mi niño — El no tan triste (@Jsantana11) — El no tan triste (@Jsantana11) April 14, 2021

No sabemos si Christian Nodal realmente vaya a sacar alguna canción con estas historias, pero si alguna vez has llorado con "Adiós amor", "Nace un borracho", o "De los besos que te di", seguramente el próximo sencillo de Nodal, te ayudará desahogarte de la misma manera.

¿Cómo ha sido su relación con Belinda?

Al principio, cuando Christian Nodal anunció su relación con Belinda su relación, mucha gente pensó que se trataba de un truco para publicidad. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que en verdad existe un cariño sincero entre la pareja, la cual también responde al nombre de "Nodeli".

Aunque la pareja lleva poco más de seis meses, el público ha mostrado mucho apoyo hacia esta relación, pues parece ser una relación realmente estable donde existe compromiso y amor por parte de los dos.

Aunque desde entonces a Nodal le cueste un poco de trabajo componer canciones de desamor, esperemos que su relación siga fructificando.