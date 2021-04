Ariana Grande y The Weeknd harán un remix de ‘Save Your Tears’



Ariana Grande y The Weeknd han anunciado en sus redes sociales que harán una colaboración a modo de remix de la canción ‘Save Your Tears’ del disco 'After Hours'.

The Weeknd ya había publicado un clip de apenas unos segundos en donde aparecía un fondo negro pero se podía apreciar una voz femenina y, aunque no se había confirmado que era Ariana Grande, en el post se le había etiquetado.

Ahora, con imágenes individuales han confirmado la colaboración de la nueva versión de ‘Save Your Tears’ de su disco ‘After Hours’ que salió el pasado 2020 y que fue todo un hit en cuanto a las listas de reproducción y en ventas.

The Weeknd publicó la portada de este nuevo remix al lado de Ariana Grande mientras que, la cantante de 27 años publicó una foto de ella junto al rostro del artista canadiense que se encargó del show del medio tiempo del Super Bowl 2021.

The Weeknd y Ariana Grande colaborarán 6 años después de ‘Love Me Harder’

Cabe mencionar que esta no ha sido la única vez que Ariana Grande y The Weeknd unen sus voces para crear un gran éxito pues, hace 6 años los dos cantantes realizaron una colaboración para la canción de ‘Love Me Harder’ que se desprende del álbum ‘My Everything’ del 2014, misma que logró más de 600 millones de reproducciones en YouTube.

Además, The Weeknd también participó en la canción ‘Off The Table’ del disco ‘Positions’ de Ariana Grande lanzado en 2020 que, al igual que ‘Love Me Harder’ se convirtió en todo un éxito, colocándose entre los primeros lugares de las listas de popularidad.

De acuerdo a las publicaciones, el remix de ‘Save Your Tears’ saldrá el día de mañana 23 de abril durante la noche en todas las plataformas digitales y en YouTube.