The Weeknd hizo una icónica presentación en el medio tiempo de la edición 55 del Super Bowl.

El medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más esperados a principios de año, y este no fue la excepción, pues contó con la participación de uno de los cantantes más escuchados de los últimos tiempos, se trató de The Weeknd.

Para sorpresa de muchos, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, no salió con el rostro vendado, como anteriormente salía al escenario, pero comenzó el gran espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021 con la canción ‘Starboy’.

Posteriormente, The Weeknd, quien lució con unos de sus trajes clásicos, de color rojo, encendió el escenario del estadio Raymond James , en Tampa, Florida, Estados Unidos con los temas ‘The Hills’ y ‘I feel it coming’.

Durante más de 10 minutos, el cantante canadiense, al igual que Lady Gaga, demostró que no es necesaria la compañía de otros artistas para robarse el show de medio tiempo del Super Bowl.

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2021 contó con fuegos artificiales y un increíble juego de luces, que impactó a los televidentes.

Entre las demás canciones interpretadas por The Weeknd, están: ‘Can´t feel my face’ y ‘I feel coming’, en la cual, las pantallas mostraban un cielo estrellado al tiempo en que los fanáticos gritaban y aplaudían. Asimismo, continuó con ‘Save Your Tears’, ‘Earned It’ y ‘House of Balloons’.

The Weeknd arrasa el medio tiempo del Super Bowl 2021 con ‘Blinding Lights’

The Weeknd no dejó de sorprender cuando bajó del escenario para estar acompañado de decenas de bailarines sobre el estadio y terminar su espectacular show de medio tiempo con su más grande hit ‘Blinding Lights’ .

‘Blinding Lights’, fue la canción más escuchada del 2020, con más de mil 500 millones de reproducciones , de acuerdo con Spotify.

A pesar de los rumores, que el cantante desmintió, sobre que en el show del Super Bowl 2021 actuaría junto a Rosalía, o Ariana Grande, su interpretación dejó maravillado al público en general.

Video de la presentación de The Weeknd en el Super Bowl 2021

Te dejamos el video de la presentación completa de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl 2021.

Reacciones en redes sociales a la presentación de The Weeknd en el Super Bowl 2021

Como mencionamos, el show de medio tiempo del Super Bowl es muy esperado por muchos, por lo que las reacciones en redes sociales de la presentación de The Weeknd no se hicieron esperar.

Aunque muchos expresaron quedar sorprendidos con la producción del evento, que costó alrededor de siete millones de dólares, ( 140 millones 900 mil pesos mexicanos ), en medio de la pandemia de coronavirus, hubo quienes aseguraron que el también compositor y productor pudo dar más.

Entre las opiniones, también destacaron que varios esperaban que The Weeknd se presentara junto a otros artistas, sobre todo con Daft Punk , debido a que colaboraron con él en la canción ‘Starboy’.

De la misma forma, internautas recordaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2020, que contó con la presencia de Shakira y Jennifer Lopez.

No obstante, entre los más fieles seguidores de The Weeknd, manifestaron que no había por qué criticar su show en el Super Bowl 2021, ya que reconocieron el talento del cantante.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones más destacadas:

Así quedé esperando a Daft Punk y Ariana Grande en el Super Bowl con The Weekend pic.twitter.com/b6j7U1cygy — Diego (@Horrormuggle) — Diego (@Horrormuggle) February 8, 2021

Yo esperando a Daft Punk y Ariana Grande en el #SuperBowl pic.twitter.com/I7y0zwXkKg — Debs 💜 (@debysoto21) — Debs 💜 (@debysoto21) February 8, 2021

Todxs a ver los Halftimes de Gaga, Katy Perry, Madonna, Beyonce, Jlo/Shakira y Michael Jackson para emocionarnos y recibir lo que The Weekend no dio. pic.twitter.com/43Qt2SKxHH — David Mate (@DavidEMateD) — David Mate (@DavidEMateD) February 8, 2021

The Weeknd Twitter

Pedro Sola considera de “poco valor” el show de The Weeknd en el Super Bowl 2021

Por su parte, Pedro Sola, famoso conductor de ‘Ventaneando’, utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre el medio tiempo del Super Bowl 2021 con The Weeknd, el cual consideró de “poco valor”.

Fue en su cuenta de Twitter que el presentador de espectáculos aseguró que la actuación de The Weeknd en el Super Bowl 2021 fue “muy furris” , es decir con “mala calidad” o “despreciable”.

A lo anterior, se dividieron las opiniones de sus seguidores, ya que mientras unos estuvieron de acuerdo con Pedro Sola, otros le indicaron que ante la pandemia de coronavirus “no se podía hacer mucho más” y fue un espectáculo adecuado.

Muy furris su medio tiempo eh? — Pedro Sola (@pedrosola) — Pedro Sola (@pedrosola) February 8, 2021

Gustavo Adolfo Infante arremete contra show de The Weeknd en el Super Bowl 2021

No solo Pedro Sola externó su inconformidad del show de The Weeknd en el Super Bowl 2021, pues el periodista Gustavo Adolfo Infante, en la misma red social, arremetió contra el evento, afirmando que estuvo de flojera.

“Quizá no lo conozco, pero estuvo de hue… el show de The Weeknd en el Super Bowl”. Gustavo Adolfo Infante

Quizá no lo conozco, pero estuvo de HUEVA el show #TheWeekend en el #SuperBowl — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) February 8, 2021

El tweet de Gustavo Adolfo Infante no pasó desapercibido por los internautas, aunque hubo algunos que estuvieron de acuerdo con el conductor, otros le señalaron que “no opine”, además de que The Weeknd tampoco “lo conoce”.