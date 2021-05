Gracias a Juanpa Zurita, Yordi Rosado se aventó en paracaídas desde 13 mil pies de altura.

Juanpa Zurita logró que Yordi Rosado se aventará de una avioneta, claro, con paracaídas, por lo que su miedo a la alturas es cosa del pasado.

Verás, el conductor de radio y televisión aceptó a saltar en paracaídas luego de que Juanpa Zurita, se dejará entrevistar sin censura.

Juanpa, experto en paracaidismo, guió a Yordi; ambos se aventaron a 13 mi pies de altura, por supuesto, Rosado se lanzó con un experto.

"No chingues, está increíble", repetía Yordi en el aire; no obstante, le ganaron los nervios por lo que no puedo entrelazar sus manos con Juanpa.

"La salida es de muchos pantalones", dice Yordi Rosado

Yordi Rosado confiesa que aventarse de la avioneta no fue nada fácil, sobre todo cuando puso un pie en la puerta ya estando en el aire.

“La salida es de muchos pantalones... desde que se abre la puerta del avión sientes el aire frío, está perro, pero ya cuando ves 'ya voy a caer' por un momento cerré los ojos y dije: ‘güey no te pierdas de esto’, abrí los ojos y vale mucho la pena. Está increíble" Yordi Rosado. Conductor de radio y televisión

Finalmente, Yordi agradeció a Juanpa por convencerlo de terminar con su miedo por lo que aconsejó a personas con temor a las alturas, hacer paracaidismo.

"Cuando acabas de vencer un miedo, te sientes más fuerte, te sientes con más autoestima para todo, para tus relaciones de vida, de pareja.. La diferencia entre la persona que eres y la que puede ser es el miedo" Yordi Rosado. Conductor de radio y televisión

Juanpa Zurita no logró que Galilea Montijo perdiera su miedo a las alturas

En febrero de 2020, Juanpa Zurita convenció a Galilea Montijo de aventarse del paracaídas sabiendo que ésta le temía a las alturas .

A petición de sus fans y su hijo, Galilea aceptó el reto; sin embargo, las cosas no salieron tan bien pues la conductora terminó perdiendo el conocimiento.

Mil metros antes de caer al suelo, Montijo perdió el conocimiento, sí, se desmayó por varios minutos debido al susto.