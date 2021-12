Yordi Rosado confiesa que vivió duros conflictos con Adal Ramones

Actualmente Yordi Rosado de 47 años vuelve a ser noticia al revelar los problemas que tuvo con Adal Ramones.

Recordemos que durante varios años Yordi Rosado y Adal Ramones fueron una de las parejas de conductores más famosas, por lo que continúan siendo recordadas en la televisión mexicana, ambos realizaron el programa “Otro Rollo”.

Sin embargo, cuando terminó el programa, con el paso del tiempo se fueron distanciado al punto que muchos suponen que tienen problemas fuertes. Recientemente, Yordi Rosado rompió el silencio para hablar de su relación y distanciamiento con Ramones mencionó.

“Tuvimos un problema con las esposas. No es cierto, no tenemos ningún problema. Sí tuvimos un momento en que no estábamos tan cercanos porque también trabajábamos juntos y como todos los amigos, tienen sus detalles, pero eso fue hace como cinco o seis años, ahora estamos mejor que nunca”

Yordi Rosado. Conductor