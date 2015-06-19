El político, artista y exboxeador Jorge Kahwagi es una de las víctimas que dejó el paso del huracán Carlos por el estado de Guerrero, ya que un yate propiedad del excéntrico personaje resultó hundido durante la tormenta.

Hace unos días las autoridades poruarias de Acapulco dieron a conocer que, tras el paso de Carlos se hundieron varios yates, aunque en esos momentos todavía no tenían datos de los propietarios.

Sin embargo, en su publicación de este martes, la revista TV Notas dio a conocer que uno esos lujosos yates era propiedad de Kahwagi, de 47 años.

Aunque el exdiputado no se ha pronunciado sobre este hecho, en las redes sociales circula un video, en el que se ve el hundimiento de la embarcación, de nombre" Bellissima", la cual tendría un costo de 11 millones de pesos.

Con información de Radio Fórmula, TV Notas.