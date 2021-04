Serrath y Curvy Zelma hacen pacto de no agresión

A propósito del estreno de la segunda temporada de ‘Survivor México’ Serrath y Curvy Zelma, asistieron al programa ‘Mimí Contigo’, de TV Azteca, en donde se reconciliaron tras haber tenido algunos roces.

Sin embargo, al parecer les costó trabajo su reconciliación, pues Curvy Zelma y Serrath, antes de hacerlo nuevamente protagonizaron una discusión en el programa, a causa de dimes y diretes que al parecer, no han podido superar.

Ambas exparticipantes tuvieron la oportunidad de expresar lo ofendidas que se sintieron por sus acciones y palabras, debido a una ‘traición’ por parte de Curvy Zelma, según alegó Serrath.

A Curvy Zelma y Serrath les costó trabajo reconciliarse

Curvy dijo directamente ante las cámaras lo que le tiene molesta sobre el comportamiento de Serrat, cuando Mimí les pidió hablar de sus diferencias en el programa.

“Cuando estuvimos en Survivor, no tuvimos un problema como tal o al menos yo no lo vi, pero al salir sí. Vi un video muy grosero atacándome y eso me cayó muy mal de tu parte. No me importa si estás actuando o no, yo no tengo un personaje. Me dio tristeza porque hasta bien me había caído, dije ‘la voy a bloquear de mi vida’ porque yo soy así, soy muy transparente. Me caíste mal, me dolió que te prestaras para eso” Curvy Zelma

Pero todo fue más fuerte cuando Serrath le dijo a Curvy lo que pensaba de ella:

“Dijiste: ‘lo único que sabes hacer es andar en tanga’, a ver tú anda en tanga como yo” Serrath

Curvy Zelma no se quedó callada y le respondió: “mi reina… ve nomás todo lo que tengo, pero la diferencia es que a mí no me gusta mostrarlo , no me interesa arreglar las cosas, honestamente”.

Mimí, rebasada por la situación, no le quedó más que decirles que pararan, pues el objetivo del programa era que se pudieran reconciliar.

Ante esto Curvy Zelma y Serrath se calmaron y se disculparon por lo que les había ofendido, sin embargo se notó que lo hicieron más a fuerza que de ganas.