A través de un enlace directo en Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda revela que tiene coronavirus

Al inicio del programa 'Venga la Alegría’ de este 11 de enero, Sergio Sepúlveda realizó una transmisión en vivo en donde confirmó que había dado positivo a Covid-19.

En su video, el conductor detalló que desde el viernes pasado comenzó con los primeros síntomas del virus y perdió el olfato y gusto. Sin embargo destacó que por el momento su estado de salud no se ha visto afectado.

Sergio Sepúlveda aseguró que se encuentra tranquilo ya que sabe que se cuido

Durante su enlace Sergio Sepúlveda detalló que no sabe dónde pudo haberse contagiado de Covid-19, aunque puntualizó que se encuentra tranquilo ya que sabe que se cuidó.

“Podría pensar que entre el domingo y lunes lo agarré. Sólo voy al trabajo, no hago nada más. Estoy tranquilo con mi conciencia porque sé que me cuidé” Sergio Sepúlveda

En ese sentido el presentador de ‘Venga la Alegría’ destacó que el siguió con las medidas recomendadas de salud, pero en algún momento se contagió.

“La situación de poder trabajar en la producción del programa a lo largo de la tarde, porque acabando tengo horario de oficina, a final de cuentas me impulsa a cuidarme más… ¿dónde lo agarré?, no sé” Sergio Sepúlveda

El conductor destacó que ya se encuentra en tratamiento médico y por el momento no ha presentado grandes problemas en su estado de salud. Sin embargo destacó que se encuentra enojado por no estar en el programa.

“Hice las cosas bien, ya estoy con atención médica y el oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa” Sergio Sepúlveda

Sobre cómo se enteró que era positivo a Covid-19, Sergio Sepúlveda confesó que ya tenía programada una prueba de PCR ya que realizaría un comercial.

“A las 7:30 vinieron a mi hogar a hacerme la prueba y en la noche resultó ser positiva” Sergio Sepúlveda

Antes de finalizar si transmisión en vivo el conductor puntualizó que su familia no ha presentado síntomas de Covid-19, pero se mantienen bajo observación para evitar más contagios.

Tras dar a conocer en ‘Venga la Alegría’ que tiene coronavirus, Sergio Sepúlveda recurrió a su cuenta de Twitter donde respondió algunas preguntas y agradeció los mensajes de apoyo.