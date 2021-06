Jorge Salinas reveló a que edad perdió su virginidad

Jorge Salinas dijo que desde adolescente, el tema sexual era todo un tabú para él ya que su padre no le daba detalles respecto a dicho tema, sin embargo detalló que a pesar de que se considera como uno de los hombres más sexys de la televisión, no siempre fue así, pues su timidez no le permitió conocer el amor, hasta los 17 años, mujer con quien perdió su virginidad.

“Fue hermosa esa primera vez, porque en ese momento la amaba, al grado que fue una relación de seis años”, dijo el actor.

Actualmente está casado con Elizabeth Álvarez con quien tiene dos hijos, Máxima y León.

Con información de LMShow.