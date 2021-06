“No he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva”: Plácido Domingo

Tras recuperarse del Covid-19, Plácido Domingo se defendió y declaró que nunca abusó de nadie. En septiembre de 2019 el tenor fue acusado denunciado por acoso sexual por 20 mujeres en Estados Unidos.

En entrevista para el periódico italiano La Repubblica, el cantante de ópera pidió que no se le compare con el productor cinematográfico Harvey Weinstein.

"Me duele que me describan así. Quienes escriben esto subestiman el sufrimiento que pueden causar" Plácido Domingo

El español detalló que tras padecer coronavirus ha perdido el miedo por lo que ahora se atreve a luchar para limpiar su imagen.

"He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre" Plácido Domingo

Plácido Domingo aseguró nunca abusó sexualmente de nadie y lo repetirá mientras viva. Durante su entrevista el también director de orquesta señaló que aún se debe de enfrentar con las acusaciones en los medios de comunicación.

"Ahora es el momento de volver a la normalidad. Nuestras vidas cambiaron y, como usted sabe, todavía es difícil para mí a causa de las acusaciones en mi contra" Plácido Domingo

El cantante detalló que uno de los aspectos que más lo afectó es que se haya involucrado a su familia en un tema tan delicado.

"Estoy enojado y deprimido, especialmente porque toda mi familia ha sido involucrada. El sufrimiento es enorme para todos. Es una situación terrible" Plácido Domingo

Plácido Domingo puntualizó que ha hecho una retrospectiva de su vida y no encuentra algún delito que pudo dejar heridas abiertas.

"Si hubiera notado que había insultado a alguien, especialmente a una mujer, habría tratado de enmendarlo inmediatamente" Plácido Domingo

El tenor de 79 años señaló que todas las acusaciones de abuso en su contra le han hecho más daño que el mismo coronavirus.

"Desestabilizaron a mi familia y a mí mismo. Me hicieron más daño que el virus. Ya solo me queda tomar nota que no podré cantar en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos o España, mi país” Plácido Domingo

El español puntualizó que pese a toda la información que ha circulado en su contra, sus fanáticos le siguen mandando muestras de apoyo.

“Y no precisamente a causa de una elección del público, que me envía constantemente mensajes de solidaridad (...) Pero ¿qué puedo hacer? ¡Es la vida!" Plácido Domingo

Luego de las acusaciones en Estados Unidos, tuvo que abandonar su puesto de director de la ópera de Los Ángeles y a anular todas sus representaciones en el país.

Sobre sus primeras declaraciones cuando salieron a la luz las acusaciones, Domingo detalló que intentó disipar los hechos con unas palabras, pero cayeron en saco roto.

"Siempre declaré que no tengo nada que ver con todo esto, a veces con breves declaraciones que fueron mal comprendidas y consideradas como confesiones de culpabilidad” Plácido Domingo

Durante su entrevista para el medio italiano, Plácido Domingo reconoció que uno de sus mayores miedos al contraer el Covid-19 fue no poder volver a cantar.

"Recuperar mi voz ha sido un milagro (...) Hace dos o tres meses no estaba seguro de poder cantar de nuevo" Plácido Domingo

El tenor que se encuentra en México señaló que sólo espera poder salir pronto y que pueda retomar sus actividades.