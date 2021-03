Después de sufrir una caída durante un filmación en el set de 'Armas de Mujer', Kate del Castillo tuvo que someterse a una cirugía

Durante la grabación de la serie ‘ Armas de Mujer ’, la actriz Kate del Castillo sufrió una aparatosa caída en el set de filmación. En su cuenta de Instagram, Kate contó a sus seguidores que sufrió una caída que hizo que se rompieran los ligamentos del dedo meñique de la mano derecha.

Al pasar los días, Kate comenzó a perder control de su dedo, por lo que la producción del proyecto 'Armas de Mujer' la mandó al doctor para la evaluación pertinente.

La caída fue ocasionada cuando el bolso de Kate del Castillo se enredó en uno de sus tacones, por lo que al caminar perdió el equilibrio y cayó sobre su mano , lo cual lastimó su dedo meñique. En una de sus historias, la actriz mencionó que se encontraba en el hospital para ser intervenida quirúrgicamente.

“Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco” Kate del Castillo

En sus redes sociales, Kate del Castillo compartió una foto de su dedo después de la cirugía

Aunque todavía estaba anestesiada, Kate del Castillo contó en otra de sus historias que ya había salido de la operación . “Mi dedito miren qué bonito se ve y dormí delicioso. Ahorita que ya se me quite lo 'drogui' les platicó más”, comentó la actriz.

Días después y tras la exitosa operación, Kate compartió otra foto en donde mostró su dedo después de la cirugía. Actualmente, la actriz continúa su recuperación y seguirá trabajando en la serie ‘Armas de Mujer’, producida por Telemundo.

En la serie de Telemundo ‘Armas de Mujer’ creada para Peacock, Kate del Castillo comparte créditos con Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio. Además, la actriz también aparecerá en la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’.