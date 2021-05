Miguel dijo que hace 20 años conoció a Ana Bárbara y se desvivió en halagos, afirmando que vivió hermosos momentos con ella

Ana Bárbara es uno de los ángeles de la guarda que han ayudado a Miguel Córdova, el joven en situación de calle que sobrevivió al accidente en la Línea 12 del Metro.

Miguel Córdova señaló que hace 20 años conoció a Ana Bárbara, en Monterrey, y se desvivió en halagos al recordar que vivió hermosos momentos con ella.

'Angie', como el joven prefiere que lo llamen, dijo que pese a los años transcurridos, recuerda a Ana Bárbara con tanto cariño que la considera como una segunda madre.

Miguel Córdova sobre Ana Bárbara: "Fue mi gran amiga"

En entrevista con 'Ruido en la Red', Miguel Córdova recordó que después de irse de su casa, a los 6 años, vivió en varias ciudades, una de ellas Monterrey.

Ahí, en un jaripeo, dijo, pudo conocer a Altagracia Ugalde, mejor conocida como Ana Bárbara.

"Si me está viendo mi Altagracia, aquí sigo vivo, te dije que este loco no se raja" Miguel Córdova

Miguel Córdova comentó que dos décadas atrás logró forjar una entrañable amistad con la intérprete de 'Qué Poca' y 'La Trampa', pues ella lo ayudó.

"Fue mi gran amiga y donde quiera que estés, te amo, chula" Miguel Córdova

"Fue mi gran madre": Dice Miguel al hablar de Ana Bárbara

El joven originario de Tabasco dijo que Ana Bárbara se portó tan bien con él que le permitió vivir un poco su infancia, a pesar de que ya era un adolescente.

"Con ella viví experiencias muy hermosas, que lo que no viví en su momento, de niñez, ella me los dio y me los recompensó a mis 16 años" Miguel Córdova

Miguel Córdova recuerda con tanto cariño a la cantante, que pese al tiempo transcurrido, la identifica como una d las personas más importantes de su vida.

"Con mucho respeto, fue mi gran madre, después de la otra" Miguel Córdova

Miguel Córdova no abundó más en la amistad que tuvo con la cantante, pero desde entonces su historia se ha hecho viral en redes.

Por ello, ya muchos esperan que Ana Bárbara se pronuncie sobre el tema y ofrezca más detalles al respecto.