JuanPa Zurita desconocía del romance entre la conductora y el futbolista

Una vez más el programa de ‘¿ Quién es la Máscara ?’ ha dado de qué hablar, no solo porque un famoso reveló su identidad sino porque en esta ocasión Galilea Montijo fue la investigadora invitada y salió balconeada por culpa de JuanPa Zurita quien desconocía que Cuauhtémoc Blanco sostuvo una relación con la conductora de ‘Hoy’, hecho que provocó cientos de memes en redes sociales.

Durante el último programa de ‘¿Quién es la Máscara?’, las personalidades que aún guardan su identidad bajo los personajes de Mapache, Disco Ball, Oso Polar, Zombie, Elefante y Unicornio, una vez más se enfrentaron para conservar una semana más su identidad; sin embargo, quien terminó perdiendo su boleto para la semifinal fue Unicornio luego de que el panel de investigadores salvara a Oso Polar.

Neta no puedo creer que Gali no ubicaba a Cuauhtémoc Blanco. — JUANPA ZURITA 🇲🇽 (@JuanpaZurita) — JUANPA ZURITA 🇲🇽 (@JuanpaZurita) November 30, 2020

La celebridad que se escondía tras la ternura de Unicornio fue nada más y nada menos que Cassandra Sánchez Navarro , actriz y cantante mejor conocida por su papel en la película de ‘Cindy la Regia’ (2020).

JuanPa Zurita balconea a Galilea Montijo por su pasado con Cuauhtémoc Blanco

No obstante, momentos antes de que se revelará la identidad de Sánchez Navarro, cuando los investigadores conformados por Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval, JuanPa Zurita y Galilea Montijo como invitada especulaba quién estaba detrás de Zombie, fue Omar Chaparro a quien se le ocurrió nombrar al ex futbolista y ex novio de la conductora, Cuauhtémoc Blanco.

En ese momento, Galilea Montijo aseguró no conocer al ahora gobernador de Morelos intentando dejar atrás su pasado amoroso con Blanco pero, JuanPa Zurita insistió en recordarlo y hasta una imitación de él realizó intentando que Galilea supiera quien era sin saber que había de trasfondo.

Juanpa zurita esta noche antes de irse a dormir recordando el como imitó a Cuauhtémoc Blanco:#QuiénEsLaMáscara pic.twitter.com/z8MNhRnl8O — 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵 𝓞𝒻 𝗟𝗼𝘃𝗲; 𝐢𝐬𝐦𝐚♥︎ (@aisawa_arsg7) — 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵 𝓞𝒻 𝗟𝗼𝘃𝗲; 𝐢𝐬𝐦𝐚♥︎ (@aisawa_arsg7) November 30, 2020

La inexperiencia y falta de conocimiento de JuanPa Zurita ante el fugaz romance de Montijo y Cuauhtémoc -con el cual sostuvo una relación durante el 2002- siendo Carlos Rivera quien se le acercó a Zurita para decirle quién fue en la vida de una de las conductoras más famosas de México.

Este hecho no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales quienes de inmediato comenzaron a hacerle burlas al influencer , actor y youtuber de 24 años con cientos de memes que lo colocaron entre las tendencias de Twitter luego de haber pasado uno de los momentos más bochornosos en su vida en televisión.

#FueraMáscara El Juanpa Zurita al darse cuenta del chisme de Cuauhtemoc Blanco y Galilea Montijo pic.twitter.com/FX6cu7R03G — Tony Martinez (@IAmTonyMtz) — Tony Martinez (@IAmTonyMtz) November 30, 2020