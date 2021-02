Martha Figueroa levantó sospechas de recibir la vacuna contra el coronavirus tras viajar a Miami, horas antes que Pepillo Origel.

Luego de la polémica que se desató, debido a que Pepillo Origel compartió en redes sociales que recibió la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, Martha Figueroa se encuentra en el ojo del huracán, pues usuarios han cuestionado por qué viajó al mismo país con su colega.

Fue en su cuenta de Twitter, que Juan José Origel, quien es mejor conocido como Pepillo Origel, publicó una foto para informar que se vacunó contra el Covid-19, porque México “no le brindó la seguridad” . Hecho que hasta el momento ha sido muy criticado, hasta por la prensa internacional.

Sin embargo, los internautas pusieron a Martha Figueroa en la mira debido a que, a finales de enero de 2021, durante la celebración del 25 aniversario de ‘Ventaneando’, reveló que no acudió al programa por estar en Miami, Florida, lugar al que viajaría Pepillo Origel horas después.

En dicha emisión, la líder del programa, Pati Chapoy hizo una pregunta que sorprendió a la audiencia, pues cuestionó a la presentadora de espectáculos si existía alguna noticia que quisiera dar sobre su viaje a Miami.

A lo anterior, la respuesta de Martha Figueroa fue la que dio de qué hablar, debido a que expresó que desconocía si Pepillo Origel le daría permiso de hablar.

“Pues tengo una, pero no sé si me deje Pepillo… No es cierto”. Martha Figueroa

Aunque esa declaración la dijo entre risas, la conductora aseguró que el motivo de su visita a Estados Unidos fue por un asunto personal de su hijo.

No obstante, otro de los comentarios que levantaron sospechas fue que Pepillo Origel dio a entender que conocía la razón del viaje, afirmando que alcanzaría a Martha Figueroa después.

Internautas cuestionan viaje de Martha Figueroa a Miami

Después de las críticas hacia Pepillo Origel, las reacciones sobre Martha Figueroa no se hicieron esperar por parte de lo internautas, ya que, a través de redes sociales cuestionaron a la conductora si fue a Miami a aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

“Por ahí dicen que tú también te pusiste la vacuna del Covid-19 en USA, que tú se la recomendaste al Pepillo, ¿Es cierto eso?”, “Oye Martha, tú también andabas en la Florida, yo creo que fuiste a ponerte la vacuna. Espero no corras con la misma suerte que Pepillo”, se lee en redes sociales.

A pesar de los señalamientos, hasta el momento Martha Figueroa no se ha pronunciado al respecto ni confirmado si recibió la vacuna contra el coronavirus en Miami.

Pues los ricos y famosos mexicanos se siguen vacunando. Primero la familia de Vicente Fernández, ahora Juan José Origel y supongo Martha Figueroa también. Ambos en Miami Florida.

Y aquí en México los simples mortales seguimos esperando, esperando y esperando, la vacuna.

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/CGJ7CVNg6n — 🔱El Tapatío🔱 (@angelmalvado79) — 🔱El Tapatío🔱 (@angelmalvado79) January 24, 2021