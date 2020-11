Tras presentar algunos síntomas, la periodista reveló cuál fue el resultado de su test de coronavirus.

El miércoles 11 de noviembre Galilea Montijo confirmó que había dado positivo a Covid-19. Tras confirmarse la noticia todos los que habían mantenido contacto se tuvieron que realizar una prueba para evitar más contagios.

Tal fue el caso de Martha Figueroa quien tomó la decisión de mantenerse aislada de manera preventiva ya que había presentado algunos síntomas y creía que si se había enfermado.

En su cuenta de Instagram compartió un video en el que mostró los resultados de su prueba de coronavirus.

Los seguidores del programa ‘Con Permiso’ se llevaron una gran sorpresa al ver que Juan José Origel no se encontraba en compañía de la presentadora y que en su lugar se encontraba Jorge Ugalde .

Para evitar rumores, la conductora realizó una transmisión en vivo donde explicó que había decidido aislarse como una medida de precaución hasta que llegarán los resultados de su prueba de Covid-19.

“Me llegó un mensaje de Televisa, que tenía que quedarme en aislamiento domiciliario hasta que tuviera mis resultados de la prueba” Martha Figueroa

Martha Figueroa detalló que en estos momentos se debe de ser responsable y ante cualquier duda es mejor mantenerse aislado.

“Siempre lo hemos dicho aquí en el programa, hay que ser muy cuidadosos, cuidarnos nosotros, pero también a los demás, y entonces pues aquí estoy en mi casa ya aislada” Martha Figueroa

En el programa la periodista reveló que durante dos días se había sentido mal, por lo que pensó que si tenía coronavirus.

“Sí debo decir que los últimos dos días no me había sentido muy bien, un día en la noche me dio como un… todo junto del cuerpo que me empecé a sentir mal de todo, calentura y todo, entonces no sé, puede que sí, puede que no, puede que solo sea una cosa del estómago por tragona, entonces más vale, pues mejor quedarme aquí” Martha Figueroa

A través de un video en su cuenta de Instagram, Martha Figueroa compartió que sus resultados de Covid-19 habían dado negativos por lo que se encontraba muy bien.

“Buenos días, oigan solo para avisarles que mi prueba de Covid-19 salió negativa para los que tenían pendiente, para los que están preocupados, y sobre todo para las personas con las que estuve los últimos días que sepan que estoy bien, gracias" Martha Figueroa

Tras sus resultados, la periodista podría reintegrarse tanto al programa Hoy como a ‘Con Permiso’ a partir de la próxima semana.