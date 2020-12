La actriz, Lorena Herrera reveló que hace unos años era muy explosiva y arrebatada, pero algunas situaciones hicieron que cambiará su forma de ser.

Lorena Herrera, quien destaca por su trayectoria en la música y la actuación, hizo una confesión que sorprendió a algunos, pues dijo que entre sus "peores demonios" eran ser muy explosiva y arrebatada, sin embargo, es algo que con el paso de los años ha ido trabajando.

La actriz, Lorena Herrera hizo dicha confesión debido a que ante medios de comunicación habló sobre los problemas que enfrentan las personas durante la pandemia por Covid-19 , y mencionó que se debe a que “no trabajan interiormente” .

“Tienen muchos demonios, muchos defectos estar tanto tiempo encerrados con la esposa, los hijos, quizás los niños pequeños llorando o el bebé de cuna, los otros corriendo, quieren salir (…) todo aquello tan caótico lleva a sacar las cosas más terribles que hay dentro de ti que no has trabajado”. Lorena Herrera

Al ser cuestionada sobre sus “peores demonios” , Lorena Herrera reveló que antes era muy explosiva y arrebatada, ya que esas características sí se pueden transformar y eliminar , pero lleva mucho trabajo.

La explosividad de Lorena Herrera la llevó a cachetear a sus parejas

Lorena Herrera se dio cuenta de que era muy explosiva y arrebatada, porque le traía conflictos en su vida, sobre todo con sus parejas, a quienes llegó a soltarles una cachetada .

“Estar enojada y darles una cachetada, soy arrebatada y explosiva. En el momento de tu arrebato y explosividad eres muy hiriente, humillas y hace menos al otro”. Lorena Herrera

No obstante, Lorena Herrera dijo que sí llegó a sentirse muy mal con ella por su forma de actuar, pero como lo ha ido trabajando tiene más de 10 años que no tiene algún tipo de “arrebato”, ni momento explosivo .

La mexicana indicó que fue su exnovio “El Muñeco” a quien le dio una fuerte cachetada y, debido a los problemas que surgieron después de eso no volvió a pegarle a nadie.

“Sí le di un cachetadón terrible y él me enseñó mucho eso, para mí era como normal darle una cachetada a un galán si decía algo que me molestaba y ofendía. (…) Él me hizo ver que sí era grave darle una cachetada a alguien y después de esa no volví a hacerlo”. Lorena Herrera