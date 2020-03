VIDEO: Lizbeth Rodríguez se disfraza de un sexy caballo

Lizbeth Rodríguez se caracterizándose como un sensual caballo.

Lizbeth Rodríguez, ex chica Badabun sorprendió a sus fans en redes sociales al realizarse una asombrosa caracterización de un caballo, animal con el que la suelen compararla a modo de insulto.

La también actriz quien cobrara fama tras ser presentadora del programa en YouTube "Exponiendo infieles", dio una lección a sus haters caracterizándose como caballo.

La tijuanense, que cuenta con 12,1 millones de seguidores en Instagram, publicó en YouTube un clip donde el maquillador profesional, Dandy Show, trabaja en su cuepo caracterizándola como caballo por varias horas.

Desde hace mucho tiempo los detractores de Lizbeth la comparan con caballos por sus facciones, pero ella siempre dijo que no le importaba incluso reveló que era el animal favorito de su hijo Eros de 4 años de edad.

“Les tengo una sorpresa magnífica y excéntrica a todos ustedes. Un maquillador me transformó en otra persona diferente, o tal vez ante sus ojos me vayan a ver igual... Soy la mujer caballona, aunque en realidad sería yegua... Realmente me encanta, yo siento que me veo hermosa” Lizbeth Rodríguez. Youtuber

La joven siempre se ha mostrado a favor de causas como el feminismo o movimientos contra el 'bullying', sin embargo casi siempre se mantiene alegre y muestra mensajes de motivación y ánimo para sus seguidores.