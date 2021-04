La familia Mayer Camil se reúne para una sesión de fotos.

La familia Mayer Camil fue protagonista de una divertida y reveladora sesión de fotos.

La familia Mayer Camil es una de las más reconocidas y admiradas por los mexicanos.

Los Mayer Camil han sabido superar todos los obstáculos que se les han presentado.

Como por ejemplo la muerte de Jaime Camil Garza, o la entrada de Sergio en la política.

Muchas personas creyeron que la relación de Issabela Camil y Sergio Mayer no duraría mucho tiempo.

Sin embargo, ellos han demostrado que el amor y la alegría que comparten por estar unidos es mucho más fuerte que cualquier adversidad.

Sergio Mayer publicó la sesión de fotos

Para sacar a relucir la unión y el amor que hay en su familia, los Mayer Camil participaron en una sesión de fotos para la revista "Quién".

En donde por cierto, cautivaron a todas las cámaras con su alegría y su profesionalismo que caracteriza a los Mayer Camil.

Sergio Mayer se encargó de publicar algunas fotos de la sesión en su cuenta de Instagram.

"No puedo estar más orgulloso de mi hermosa familia. @smayermori @mayer.antonia @victoriamayerof @milamayersubtil . No me queda más que agradecer a la vida y a Dios por tantas bendiciones. Gracias a todos por ser parte de mi vida y lléname de satisfacciones." Sergio Mayer.

Sergio Mayer también aprovechó la oportunidad para recordarle a su esposa lo importante que es ella para él.

"@issabelacamil eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, la mejor amiga, la mejor mujer, la mejor esposa, la mejor compañera de vida. #teamo @primeromifamilia." Sergio Mayer.

Ante las increíbles fotos, los usuarios de redes sociales no tardaron en demostrar la felicidad que les da ver a la familia unida y feliz.

"😍hermosa familia ..y súper fotos 😍", "👏👏 todos de 10", "Hermosos❤️❤️❤️", son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

Otras declaraciones de Issabela Camil y Sergio Mayer

De acuerdo con la revista "Quién", Issabela Camil y Sergio Mayer, han sabido como mantener en pie a su familia.

Y el secreto es con mucho amor y dedicación. Cualidades que no les faltan a los Mayer Camil

Por su parte, Issabela Camil declara que respetar los sueños del otro es lo que los ha mantenido juntos a ella y a Sergio.

"La comunicación, el respeto, el sabernos independientes. No esperamos que uno sea como el otro quiere, sino que respetamos los sueños que tiene cada uno y los alentamos en lugar de apagarlos." Issabela Camil.



Por otro lado, Sergio habló de lo que él cree que caracteriza a su familia.