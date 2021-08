Kimberly Loaiza, mejor conocida en YouTube como “La lindura mayor”, fue la encargada de hacer viral un video en el que podemos ver a su pareja Juan de Dios Pantoja bailar en tacones.

En dicho clip, se puede ver a ambas estrellas de YouTube juntos, pasando de un agradable momento, bailando y riéndose de lo lindo en TikTok, olvidandose de todo lo que se ha especulado en torno de su relación.

El momento resulta bastante gracioso ya que al parecer para el intérprete no fue nada fácil sostenerse en pie con tacones, Pantoja no solamente debía desplazarse con ellos, si no que además debía bailar, girar y saltar con ellos.

Durante el clip se puede ver la cara de sufrimiento de JD Pantoja mientras intenta cumplir concentrado el reto junto a Kim, quien portaba unos tenis blancos; al final Juan finalmente termina en el suelo.

Kimberly Loaiza está de fiesta gracias a esta aplicación, ya que ha llegado a los 25 millones de seguidores y al billón de "Me gusta", algo que celebró con un video bailando junto a globos con el número 25 en TikTok.

Cabe señalar que la pareja sorprendió hace unos días con el lanzamiento del tema Bye, Bye, su más reciente sencillo, donde Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja aparecen con coloridos atuendos que dejaron a sus seguidores impactados, lo cual provocó una serie de comentarios ante la posible reconciliación.