Cepillín fue operado de emergencia hace unos días, luego de sufrir un accidente en su casa.

Hace unos días se informó sobre la cirugía de emergencia a la que fue sometido Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, luego de haber sufrido un accidente en su casa, que le causó una lesión en la espalda. Ahora, su hijo dio detalles del estado de salud de su padre .

Recordemos que Ricardo González Jr. hijo de Cepillín, explicó que el famoso ‘payasito de la tele’, al momento de bajar las escaleras, “estuvo a punto de caerse”, por lo que el evitarlo le generó un dolor insoportable en la espalda.

Es así que, Ricardo González Jr. frente a las cámaras del programa matutino ‘Hoy’, reveló que Cepillín, a pesar de que había una buena recuperación en su salud, no soporta del todo los dolores corporales y podría permanecer más tiempo en un hospital del Estado de México.

“Esta noche ha sido hasta ahorita la peor, porque como familia nos estamos turnando cada día y me tocó esta noche y él no durmió, ni yo tampoco. No importa que no duerma, sigo mortificado yo, porque no se hallaba él”. Ricardo González Jr. hijo de Cepillín

Y es que, de acuerdo con el hijo de Cepillín, su padre estuvo muy inquieto, así que admitió que “le duele el alma” de verlo sufrir.

Colocaron estructura de fierro a Cepillín

En dicha entrevista, Ricardo González Jr. se mostró sorprendido al conocer el tipo de cirugía a la que se sometió Cepillín, dado que pensaba que sería una intervención pequeña y detalló que le colocaron una estructura de fierro , motivo por el que le quedó una cicatriz a lo largo de su espalda.

“Yo llegué a pensar que nada más le iban a poner un expansor que te separa entre una vertebra y otra, un centímetro y medio, pero cuando yo voy viendo lo que le pusieron, lloramos, la verdad, porque no esperas ver a tu papá con chaleco de fierro adentro de su piel”. Ricardo González Jr. hijo de Cepillín

Asimismo, el hijo de Cepillín expresó lo difícil que es para él ver a su padre con la estructura de fierro y que no aguante el dolor tan intenso.

Hijo de Cepillín estalla contra Claudia de Icaza

Por otro lado, el hijo de Cepillín fue cuestionado sobre la reciente declaración de la periodista Claudia de Icaza , quien aseguró en su cuenta de Twitter, que como los hijos del ‘payasito de la tele’ viven de él, recurrieron a pedir apoyo económico para solventar los gastos del hospital.

“Como los hijos de Cepillin trabajan con él y viven de sus shows y no han tenido shows, cuando aporten a sus cuentas bancarias acuérdense que son varias bocas”. Claudia de Icaza

Como los hijos de Cepillin trabajan con él y viven de sus shows y no han tenido shows, cuando aporten a sus cuentas bancarias acuérdense que son varias bocas... 🤪 — Claudia de Icaza (@ladeicaza) — Claudia de Icaza (@ladeicaza) March 1, 2021

Al tener conocimiento de la situación, Ricardo González Jr. no pudo evitar estallar contra Claudia de Icaza, afirmando que ella vive del cantante Luis Miguel .

“Es parásito de Luis Miguel, que ha vivido de Luis Miguel, un libro no autorizado. Ella sí ha vivido de Luis Miguel sin autorización de él”. Ricardo González Jr. hijo de Cepillín

De la misma forma, el hijo de Cepillín se defendió de las críticas, pues enfatizó en que no le afectan, ya que trabaja desde los cinco años y sabe qué es lo que ha hecho en su vida, así como el apoyo que le ha brindado a su padre.