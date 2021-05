Exjefe de la Interpol habló con Marcela Basteri hace un año

Exjefe de la Interpol habló con Marcela Basteri hace año y medio. Asegura que Luis Miguel tiene comunicación con su madre.

Miguel Aldana, exjefe de la Interpol y amigo cercano a la familia de Luis Miguel asegura que Marcela Basteri sigue viva.

En una entrevista con el programa ‘Suelta la Sopa’, Aldana comentó que incluso tuvo comunicación con Marcela Basteri hace un año.

Exjefe de la Interpol habló por teléfono con Marcela Basteri

En dicha entrevista, Miguel Aldana explicó que recientemente Marcela Basteri lo llamó para decirle que estaba bien.

“Hace año y medio tuve comunicación con ella y me dijo que estaba bien, le pedí que no me dijera en donde estaba, solo quería saber si estaba bien”. Miguel Aldana, exjefe de la Interpol.

Explicó que Marcela tuvo que alejarse de su familia porque conocía la relación que tenía Luisito Rey con El Negro ‘Durazo’.

“Durazo era jefe de la Interpol anterior a mí y él tenía muy buena relación con Luisito, por eso se fue”. Miguel Aldana, exjefe de la Interpol.

En su llamada telefónica, Marcela Basteri le dijo a Aldama que recientemente había tenido problemas pero que ya estaba mejor.

“Me han estado buscando, tuve problemas pero ya está todo bien. Estoy de un lado a otro”. Marcela Basteri en voz de Miguel Aldana, exjefe de la Interpol.

Luis Miguel sabe que Marcela Basteri está viva

Miguel Aldama dedujo que Luis Miguel decidió irse con su papá porque sabía que era la mejor decisión para que no le hiciera nada a Marcela.

Sin embargo, al enterarse de los manejos que hacía con su carrera decidió hacerlo de lado. Además su mamá ya no estaba con ellos, comentó.

Incluso, el exjefe de la Interpol aseguró que Luis Miguel sabe que Marcela Basteri está viva.

“Luis Miguel tiene relación con muchas personas, él pudo mandar a localizarla cuando quiso. Si en verdad estuviera en Las Matas, ya lo hubiera hecho, por qué no lo hace”. Miguel Aldana, exjefe de la Interpol.

A su punto de vista a Luis Miguel le bastó con tener comunicación con ella y saber que estaba bien.

“Yo creo que está satisfecho y deben tener comunicación, porque él tiene las relaciones necesarias para saber si efectivamente la mataron o no”. Miguel Aldana, exjefe de la Interpol.

La muerte de Marsela Basteri, la versión de ‘Luis Miguel, la serie’

Según lo mostrado en la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, Marcela Basteri murió a manos de su esposo , Luisito Rey.

Con ayuda de su hermano de Luisito Rey, Tito, Marcela Basteri fue asesinada en Las Matas, España , mismo lugar en donde supuestamente fue enterrada.

Lo que se muestra, es que Marcela fue engañada por Luisito Rey para asistir a Las Matas a encontrarse con su hijo Luis Miguel.