Los conductores de Hoy dejaron claro a sus seguidores que solo se trató de una broma del actor Eduardo Yáñez.

Eduardo Yáñez causó polémica durante una entrevista dentro del matutino Hoy, en esta ocasión por asegurar a una reportera que utiliza un peculiar tratamiento en su rostro para mantenerlo joven.

Sin duda, Eduardo Yáñez vuelve a llamar la atención de los medios pero ahora por compartir con gran sentido del humor, su secreto para verse joven.

Eduardo Yáñez, de 61 años de edad, realizó tremenda revelación que provocó todo tipo de reacciones, con una gran sonrisa dijo usar semen de ballena, para mantener su piel radiante y con pocas líneas de expresión.

Por supuesto, aclaró que solo se trató de una broma ya que en realidad no usa dicha sustancia de ballena para mantener su atractivo.

“El semen de ballena, dicen que eso es lo mejor para la piel. Pues ahí dice en todas las cremas ‘esto contiene semen de ballena’ ya lo voy a empezar a vender. I’m sorry, pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito” Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez se pelea con periodista otra vez

Eduardo Yánez hace unos días protagonizó una nueva pelea con un reportero del programa “Venga la alegría”. El actor mexicano se molestó por una pregunta sobre su nueva telenovela “Si nos dejan” y no dudó en reaccionar de una forma muy alterada.

En cuanto al su altercado con el reportero de TV Azteca, Yáñez destacó que sus conflictos con la prensa se dan porque se intentan pasar de listos con él, pero confiesa que es momento de cuidar su temperamento y actuar con paciencia.