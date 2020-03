Danna García rechaza responsabilidad en contagios de coronavirus; "yo no he pisado la ANDI”

El presidente de la ANDI José Elías Moreno asegura que Danna García sí acudió a las instalaciones de la ANDI a cobrar

El pasado 18 de marzo la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) tomó la decisión de cerrar sus puertas , luego de que uno de sus socios diera positivo a coronavirus. Aunque no se reveló la identidad de la persona que presentaba esta enfermedad, surgieron los rumores de que se trataba Danna García.

En entrevista con Javier Poza, la actriz reiteró que sí tiene coronavirus, pero asegura que ni ha "pisado la ANDI”. En el mismo espacio de Radio Fórmula José Elías Moreno, directivo de la asociación, sostiene que fue una persona que visitó las instalaciones diez días antes la responsable del contagio.

Cuando se anunció el cierre de la ANDI, José Elías Moreno declaró que la persona infectada con el Covid-19 había estado en las instalaciones diez días atrás. Por lo que se había tomado la decisión de cerrar las instalaciones como medida de precaución.

Inmediatamente surgieron las especulaciones de que se trataba de Danna García, único personaje del espectáculo que ha confirmado tener coronavirus.

¿Qué dice Danna García?

En entrevista radiofónica con Javier Poza, la actriz se defendió de las acusaciones y detalló que a su llegada a México -procedente de un viaje a España-, ha permanecido aislada en un hotel.

"Yo me fui de México hace mucho más de 10 días, me fui a Miami, yo resido acá... me enteró que en España se estaba viviendo la pandemia, yo tenía un viaje para allá entonces fui rápido, hice mis trámites y me regresó” Danna García

De acuerdo con la actriz, desde que llegó a México no ha pisado las instalaciones de la asociación.

"Yo no he pisado la ANDI, no comprendo esto, nadie me ha hablado ni me ha escrito ni nada por parte de ellos. No sé en qué momento en España hay una oficina de la ANDI. Yo no he pisado la ANDI" Danna García

José Elías Moreno responde a Danna García

Javier Poza se puso en contacto con José Elías Moreno, presidente de la ANDI, para conocer su opinión sobre las declaraciones de Danna García en la que afirma que no ha pisado las instalaciones de la Asociación.

De acuerdo con el actor, luego de que García anunciara que tenía coronavirus trabajadores se le acercaron para comentarle que habían tenido contacto con la actriz cuando fue a cobrar su dinero.

“Ella anuncia que tiene Covid-19 en redes y después se me acercan los trabajadores que tuvieron contacto con ella. En la ANDI, no voy a entrar en discusión ni pleito, vino a cobrar ahí está el cheque, vino con su contadora unas semanas antes del anuncio, antes de irse a España” José Elías Moreno

José Elías Moreno puntualizó que la polémica se genera por las fechas, ya que él tiene información de que la visita de Danna habría ocurrido en los primeros días de marzo.

“Según mis cálculos, ella hace el anuncio el 16 cuando cerramos, la contadora me dice que pudo ser a principios de marzo que viniera por lo que es lógico que la gente se preocupara” José Elías Moreno

Moreno detalló que el tomo la decisión de cerrar la ANDI como una medida de prevención para evitar el contagio de todas las personas que acuden diariamente a las instalaciones.

"Soy responsable de la integridad de esta gente" José Elías Moreno

Por último el actor puntualizó que nunca señaló que por culpa de Danna García se había tomado la decisión de cerrar la ANDI. Sin embargo puntualizó que está fue una decisión tomada con responsabilidad.